Словения покинула элитный дивизион чемпионата мира

После шести проведённых встреч сборная Словакии занимает 5-е место в турнирной таблице группы "В", набрав восемь очков. Словения пока не выиграла ни одного матча на турнире и занимает последнее место в группе.

После сегодняшнего поражения Словения вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году сыграет в первом дивизионе.

В заключительном матче чемпионата мира Словения сыграет с Казахстаном (22 мая в 20:20), а сборная Словакии свой седьмой матч сыграет с Норвегией (23 мая в 12:20).

Отметим, что именно Словакия является главным конкурентом сборной Латвии за выход в 1/4 финала. В данный момент подопечные Харийса Витолиньша с 11 очками занимают 4-е место. 23 мая сборную Латвии ждёт матч против Швейцарии.

Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 США скрестит клюшки с Францией, а Чехия сыграет со Швейцарией.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.