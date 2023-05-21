Словения покинула элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Словакии добилась победы над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира, а Германия разгромила Венгрию.
Германия - Венгрия
Сборная Германии разгромила Венгрию. Матч прошёл на стадионе "Нока Арена" в Тампере и завершился со счётом 7:2 (1:0, 3:0, 3:2) в пользу немцев.
На 8-й минуте первого периода Войцех Стаховяк открыл счёт в матче. Во втором периоде шайбы в ворота венгров отправили Мориц Зайдер и Нико Штурм, который оформил дубль. В начале третьей двадцатиминутки Джон-Джейсон Петерка сделал счёт 5:0. На 7-й минуте периода Иштван Тербоч размочил счёт в матче. Через две минуты Нандор Фейеш забросил вторую шайбу венгров. На 11-й минуте третьего периода Доминик Кагун сделал счёт 6:2. В конце матча Йонас Мюллер установил окончательный счёт в матче.
После шести проведённых встреч сборная Германии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы "А", набрав девять очков. На счету Венгрии два балла после шести матчей и 7-е место.
Словения - Словакия
Словения проиграла Словакии и покинула элитный дивизион чемпионата мира. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в этой игре забросил Рихард Паник.
После шести проведённых встреч сборная Словакии занимает 5-е место в турнирной таблице группы "В", набрав восемь очков. Словения пока не выиграла ни одного матча на турнире и занимает последнее место в группе.
После сегодняшнего поражения Словения вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году сыграет в первом дивизионе.
В заключительном матче чемпионата мира Словения сыграет с Казахстаном (22 мая в 20:20), а сборная Словакии свой седьмой матч сыграет с Норвегией (23 мая в 12:20).
Отметим, что именно Словакия является главным конкурентом сборной Латвии за выход в 1/4 финала. В данный момент подопечные Харийса Витолиньша с 11 очками занимают 4-е место. 23 мая сборную Латвии ждёт матч против Швейцарии.
Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 США скрестит клюшки с Францией, а Чехия сыграет со Швейцарией.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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