Сборная США одержала самую крупную победу на ЧМ-2023

США - Франция

В Тампере на стадионе "Нокиа Арена" прошёл матч чемпионата мира (группа "А") между сборными США и Франции, в котором американские хоккеисты одержали разгромную победу со счётом 9:0 (3:0, 1:0, 5:0).

Голами в составе американской сборной отметились Дрю О'Коннор (дубль), Каттер Готье (хет-трик), Ти Джей Тайнэн, Скотт Перунович, Рокко Гримальди и Конор Гарланд.

Таким образом, сборная США с 18 очками продолжает лидировать в группе "А", а французы с 4 баллами идут на шестой строчке.

Чехия - Швейцария

В параллельном матче, который проходил в "Арене Рига", сборная Швейцарии одержала шестую победу подряд на ЧМ-2023, переиграв Чехию - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

На 7-й минуте первого периода Роман Червенка открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Ромен Лёффель восстановил равенство в счёте. На 4-й минуте второго периода Андрес Амбюль вывел сборную Швейцарию вперёд, а пять минут спустя - оформил дубль. На 13-й минуте третьего периода Доминик Кубалик сократил отставание до минимума. Через полторы минуты Таннер Ричард сделал счёт 4:2.

После шести проведённых встреч сборная Швейцарии занимает первое место в турнирной таблице группы "В", набрав 18 очков. На счету Чехии 13 баллов после шести матчей.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.