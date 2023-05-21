Видео ⟩ После гола казахам Даугавиньш трогательно обратился к матери на трибунах

В субботу, 20 мая, сборная Латвии одержала разгромную победу над Казахстаном со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) в матче чемпионата мира.

Капитан команды Каспар Даугавиньш набрал три очка (1+2), забив шестой гол за сборную Латвии. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) зафиксировала в своем Twitter эпизод, в котором Даугавиньш после забитого гола отправляет воздушный поцелуй своей матери Инге Даугавине.

Голы за сборную Латвии также забили Родриго Аболс (дважды), Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Рихард Букартс и Мик Индрашис.

После пяти туров в группе B у Швейцарии 15 очков, у Чехии 13 и у Канады 11, - ņb страны уже обеспечили себе место в плей-офф. Латвия набрала 11 очков в шести играх, Словакия - пять очков, Казахстан - четыре, Норвегия - пять, а Словения не набрала ни одного очка.

Во вторник Латвия завершит групповой турнир матчем со Швейцарией.