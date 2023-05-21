Россия может атаковать кабели связи и электричества на дне Балтийского моря

Подводные беспилотники, подводные лодки-шпионы и корабли спецназа, замаскированные под исследовательские суда - вот арсенал, который использует российский флот для шпионажа и сбора информации в Балтийском море. Разведка НАТО предупреждает об этом, а журналисты из нескольких стран собрали подтверждения. План России состоит в том, чтобы нанести на карту жизненно важную инфраструктуру на дне моря, чтобы, если она будет взорвана, это могло сильно повлиять на способность западных стран получать электричество и связь, сообщает программа Nekā personīga.
В сентябре прошлого года, спустя полгода после полномасштабного вторжения России в Украину и незадолго до начала нового отопительного сезона, в Балтийском море произошло несколько взрывов. Недалеко от побережья Дании неизвестными злоумышленниками в нескольких местах на морском дне был взорван российский газопровод "Северный поток - 1".
Кто это сделал, пока не доказано, но несколько фактов указывают в направлении Кремля.
Месяц спустя на Фарерских и Оркнейских островах в Северном море произошел сбой в работе интернета. Там был поврежден морской интернет-кабель.
Журналисты-расследователи из Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии обнаружили, что в последние годы российские суда стали уделять больше внимания коммуникационным и электрическим кабелям в Северном море. Проанализировав общедоступные маршруты судов, радиосигналы и другую информацию, они обнаружили, что, например, за несколько дней до взрыва российское судно прошло над трубопроводом "Северный поток" более 130 раз.
За последние 2 года несколько якобы рыболовных или научных судов были замечены в Балтийском и Северном морях с выключенными передатчиками. Большинство из них были замечены вблизи нефтяных платформ, подводных нефте- и газопроводов, коммуникационных и электрических кабелей. Журналисты даже засняли бойцов спецназа с автоматическим оружием на борту одного из этих судов.
Руководство разведки НАТО предупреждает о диверсионных планах России
Россия наносит на карту критически важные подводные системы с помощью так называемых "кораблей-призраков", а также подводных лодок. Информация об инфраструктуре собирается для того, чтобы в случае необходимости ее можно было атаковать. По данным НАТО, подводные кабели, например, обеспечивают 95% интернет-коммуникаций. Также они ежедневно проводят финансовые операции на сумму 10 триллионов долларов. Кабели и трубопроводы в море трудно контролировать и трудно идентифицировать злоумышленников, если они появятся.
Разведка НАТО предупреждает, что сухопутная армия РФ понесла большие потери в войне в Украине. Но военно-морской флот, и особенно подводный, по крайней мере теоретически не ослаблен и может представлять значительную угрозу.
ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации) - одно из самых секретных управлений в российской военной структуре. На бумаге ГУГИ занимается картографированием морского дна и проведением спасательных операций, но в реальности задачи организации могут быть совершенно иными.
По данным Nekā personīga, несколько лет назад в Балтийском море у берегов Швеции были замечены небольшие подводные лодки. Что произошло тогда, до сих пор публично неизвестно. Балтийское море относительно мелкое - в среднем около 50 метров - поэтому здесь вполне можно заметить активность крупных подводных лодок.
Однако Россия часто использует для своих маневров впадины, где глубина морского дна достигает 200 метров. Известно, что в состав секретного флота ГУГИ входят гигантские подводные лодки, несущие на себе малые подводные лодки. Их деятельность гораздо труднее обнаружить на дне моря.
Вскоре после взрывов газопровода "Северный поток"
польское правительство решило, что если кто-то нападет на их инфраструктуру в море, то Польша сможет атаковать эти суда.
В Балтийском море проходит ряд важных электрических и коммуникационных кабелей.
Между Эстонией и Финляндией вблизи российской границы, где расположена военная база, проходят два электрических кабеля. Над ними в Финском заливе проходит судоходная трасса, используемая российскими судами.
Электрический кабель между Литвой и Швецией гораздо длиннее, и большая его часть проходит в международных водах. Уже 7 лет во время строительства прокладка кабеля несколько раз останавливалась российским военным флотом.
Латвия не имеет подключения к электричеству по дну моря, но из Вентспилса в Швецию тянутся два кабеля связи.
Один из них используется коммерческими фирмами, другой эксплуатируется Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC). Центр отказался комментировать безопасность кабеля.
Обрыв электрического кабеля в морских глубинах может вызвать проблемы, поскольку системы не синхронизированы с единой европейской сетью. Латвия уже несколько лет готовится к диверсиям, направленным на коммуникационные кабели.
Армии стран Балтии не могут поймать российские подводные лодки-шпионы без поддержки НАТО
Военные эксперты отмечают, что обеспечение безопасности сотен километров коммуникационных и электрических кабелей в море, пересекающем международные воды, представляет собой огромную проблему.
Как подтвердил в интервью программе Nekā personīga председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Янис Домбрава, часть наземных интернет-кабелей, которые Латвия использует или могла бы использовать, проходят через территорию России в направлении Финляндии. Поэтому Латвия не может рассчитывать на эту кабельную систему в плане безопасности своих коммуникаций.
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