Россия может атаковать кабели связи и электричества на дне Балтийского моря

Руководство разведки НАТО предупреждает о диверсионных планах России

Россия наносит на карту критически важные подводные системы с помощью так называемых "кораблей-призраков", а также подводных лодок. Информация об инфраструктуре собирается для того, чтобы в случае необходимости ее можно было атаковать. По данным НАТО, подводные кабели, например, обеспечивают 95% интернет-коммуникаций. Также они ежедневно проводят финансовые операции на сумму 10 триллионов долларов. Кабели и трубопроводы в море трудно контролировать и трудно идентифицировать злоумышленников, если они появятся.

Разведка НАТО предупреждает, что сухопутная армия РФ понесла большие потери в войне в Украине. Но военно-морской флот, и особенно подводный, по крайней мере теоретически не ослаблен и может представлять значительную угрозу.

ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации) - одно из самых секретных управлений в российской военной структуре. На бумаге ГУГИ занимается картографированием морского дна и проведением спасательных операций, но в реальности задачи организации могут быть совершенно иными.

По данным Nekā personīga, несколько лет назад в Балтийском море у берегов Швеции были замечены небольшие подводные лодки. Что произошло тогда, до сих пор публично неизвестно. Балтийское море относительно мелкое - в среднем около 50 метров - поэтому здесь вполне можно заметить активность крупных подводных лодок.