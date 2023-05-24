ВИДЕО ⟩ Уверенная победа "Метты" и сюрприз от "Елгавы"

14-й тур чемпионата Латвии по футболу подошёл к концу, а это значит - пришло время ознакомиться с результатами и положением дел в турнирной таблице.
14-й тур чемпионата Латвии начался с убедительной домашней победы "Риги" над "Тукумсом" - 5:1.
Рижане вышли вперёд на 20-й минуте - после розыгрыша углового отличился капитан команды Антоний Черномордый. Восемь минут спустя своё мастерство продемонстрировал Милош Йойич. В начале второго тайма отличился Марко Регжа, который оказался первым на добивании после удара Дугласа Аурелиу. На 62-й минуте Олабанджо Огунджи сделал счёт 4:0, а за 12 минут до конца матча Черномордый мог оформить дубль, но попал в штангу ворот, после чего первым на добивании оказался Марко Дабро. "Тукумс" на 83-й минуте ответил голом престижа в исполнении Фаустаса Степонавичюса.
Победу одержала также RFS, которая на своём поле обыграла "Ауду" со счётом 2:0. Дублем в этой встрече отметился ивуариец Седрик Куадио.
Победу с минимальным счётом отпраздновала "Валмиера", которая на своём поле обыграла "Даугавпилс" - 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Руан Рибейро, который поразил ворота гостей в акробатическом прыжке.
"Елгава" преподнесла сюрприз "Лиепае", добившись победы перед собственными зрителями - 2:1.
Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте благодаря голу украинца Вадима Мащенко. В середине второго периода "Елгава" удвоила своё преимущество - гол забил Данила Патийчук, который реализовал 11-метровый удар. "Лиепая" за 12 минут до конца матча ответила голом Нино Ноордануса.
В заключительном матче 14-го тура "Метта" на своём поле уверенно обыграла "Супер Нову" - 4:1.
Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл Усман Сов, но на 28-й минуте Евгений Минин прямым ударом со штрафного восстановил равновесие на табло. Практически сразу после этого Артём Пузыревскис мог снова вывести "Метту" вперёд, но мяч после его удара головой попал в штангу ворот.
Пузыревскис смог отличиться на 63-й минуте после передачи Сова, а на 78-й минуте уже Пузыревскис выступил в роли ассистента Нормунду Улдрикису. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Пузыревскис, который оформил дубль в этой встрече.
В 15-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 26-28 мая, "Даугавпилс" на своём поле сыграет с "Елгавой", RFS - с "Ригой", "Тукумс" - с "Валмиерой", "Лиепая" - с "Валмиерой", а "Ауда" - с "Меттой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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