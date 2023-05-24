ВИДЕО ⟩ Уверенная победа "Метты" и сюрприз от "Елгавы"

В заключительном матче 14-го тура "Метта" на своём поле уверенно обыграла "Супер Нову" - 4:1.

Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл Усман Сов, но на 28-й минуте Евгений Минин прямым ударом со штрафного восстановил равновесие на табло. Практически сразу после этого Артём Пузыревскис мог снова вывести "Метту" вперёд, но мяч после его удара головой попал в штангу ворот.

Пузыревскис смог отличиться на 63-й минуте после передачи Сова, а на 78-й минуте уже Пузыревскис выступил в роли ассистента Нормунду Улдрикису. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Пузыревскис, который оформил дубль в этой встрече.

В 15-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 26-28 мая, "Даугавпилс" на своём поле сыграет с "Елгавой", RFS - с "Ригой", "Тукумс" - с "Валмиерой", "Лиепая" - с "Валмиерой", а "Ауда" - с "Меттой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv