Канада проиграла второй матч подряд на ЧМ-2023

Дания - Швеция

Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2023, обыграв команду Дании со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Счёт в начале матча открыли датчане - точным броском отметился Никлас Йенсен. Далее забивали лишь хоккеисты шведской сборной: Деннис Эверберг, Андре Петерссон, Лукас Рэймонд, а также Карл Грундстрём.

В данный момент сборная Швеции с 17 очками занимает второе место в группе "А", а Дания, проигравшая третью встречу подряд, располагается на пятой строчке (8 очков).

В следующем матче Швеция сыграет с США (23 мая), а Дания в тот же день встретится с Финляндией

Канада - Норвегия

Сборная Канады сенсационно уступила Норвегии, потерпев второе поражение подряд. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой норвежцев в серии буллитов - 3:2.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте - шайбу на свой счёт записал Андреас Мартинсен, а в начале второго периода Сондре Ольден удвоил преимущество сборной Норвегии. В середине второго периода первую шайбу сборной Канады отквитал Милан Лучич, а в овертайм, за несколько секунд до окончания матча, встречу перевёл Лоусон Круз. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты Норвегии.

Сборная Канады проиграла второй матч подряд на чемпионате мира после серии из четырёх побед. В прошлом туре канадцы уступили Швейцарии (2:3). В данный момент канадцы с 12 очками занимают третье место в группе "В".

Норвегия одержала лишь вторую победу на ЧМ-2023 в шести матчах и сейчас с 6 очками занимает 6-е место в группе.

Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Австрия скрестит клюшки с Венгрией, а Казахстан сыграет со Словенией.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.