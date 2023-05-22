Казахстан победой завершил выступления на ЧМ-2023

Австрия - Венгрия

Австрийская сборная по хоккею нанесла поражение национальной команде Венгрии в серии буллитов - 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0).

В первом периоде команды забросили три шайбы. На дубль Иштвана Шофрона австрийцы ответили голом Марко Росси. Во втором периоде дважды отличились уже хоккеисты сборной Австрии: на шайбы Стивена Стронга и Лукаса Хаудума Венгрия отреагировала броском Милана Хорвата. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Австрии.

Таким образом, сборная Венгрии одержала на турнире одну победу и с тремя очками заняла последнее место в группе "А". Австрийцы тоже набрали три очка, но финишировали на предпоследней строчке благодаря победе в личной встрече.

Казахстан - Словения

Казахстан обыграл Словению на ЧМ-2023, трижды уступая в счёте по ходу матча. Встреча прошла в "Арене Рига" и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу казахстанской команды.

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте после гола Анже Куралта, который вывел Словению вперёд. Казахстану удалось отыграться под занавес первого периода благодаря Никите Михайлису. В начале второго периода Куралт оформил дубль, но перед перерывом Казахстану вновь удалось сравнять - на табло загорелась фамилия Батырлана Муратова. В третьем периоде Ян Дрозг вновь вывел Словению вперёд, но в середине периода Евгений Рымарев вернул Казахстан в игру, а в концовке матча Михаил Мухаметов принёс Казахстану победу.

После семи проведённых встреч сборная Казахстана занимает шестое место в турнирной таблице группы "В", набрав семь очков. Словения не набрала ни одного очка на турнире и заняла последнее место в группе.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.