Для одного из защитников сборной Латвии чемпионат мира закончился из-за травмы

Защитник получил травму, из-за которой уже пропустил игру с Казахстаном. У Мамчицса диагностировали грыжу межпозвоночного диска.

Ожидается, что в понедельник состав сборной Латвии пополнит Кристиан Рубин, который завершил сезон в Американской хоккейной лиги (АХЛ).

"Похоже, к сожалению, Мамчицс не вернётся. Большая потеря для нас, но едет Рубин, так что мы сможем его заменить. У Кениньша также небольшая травма спины, но это займёт всего несколько дней", - рассказал Витолиньш.

Латвийской федерации хоккея (LHF) удалось вовремя оформить билеты на самолёт и получить разрешение от клуба "Калгари Рэнглерз". Таким образом, Рубин прибудет в Ригу уже во второй половине понедельника, а уже во вторник выйдет на лёд со сборной.

Для Рубина это будет четвёртый чемпионат мира в карьере. В 18 сыгранных матчах на чемпионатах мира защитник набрал 4 (2+2) очка.

Роберт Мамчицс на ЧМ-2023 не набрал очков в пяти играх, но получил две штрафных минуты и заработал отрицательный коэффициент эффективности "-4".

28-летний Мамчицс представлял национальную команду на двух чемпионатах мира и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В этом сезоне защитник выступал в словацкой Экстралиге, сыграв за команду "Нове Замки" 34 матча, в которых отдал девять результативных передач.