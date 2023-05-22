Фото ⟩ В Риге проходит первый фестиваль мороженого

Первый Рижский фестиваль мороженого порадует посетителей не только широким ассортиментом мороженого, но и бесплатными развлечениями на любой возраст и вкус. На фестивале будет работать специальный коктейль-бар Tio с детским парком, где пройдут эстафеты, соревнования на ловкость и мастерская поваров для самых маленьких. А в тропической оранжерее Jungle Pop будут особенно ждать ребят, которым нравится разрисовывать лица, изготавливать маски и головные уборы индейцев. Более активные дети и подростки оценят развлекательную программу Pols, где можно будет поучаствовать в соревнованиях - из ледяных скульптур можно будет "достать" мороженое, развлечься на надувном аттракционе "Белый медведь" и в бассейне с шариками. Разумеется, на фестивале предусмотрено и специальное место для взрослых - элегантное кафе Ekselence, где в более расслабленной атмосфере можно насладиться десертами из мороженого с чашечкой вкусного кофе.