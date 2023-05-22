Остапенко поднялась на три позиции в мировом рейтинге

Между тем, вторая ракетка Латвии Дарья Семинистая после достижения рекорда в предыдущем рейтинге в этот раз пережила падение на 17 позиций и занимает 199-ю строчку.

На прошлой неделе Остапенко дошла до полуфинала турнира категории WTA-1000 в Риме, а Семенистая дошла до четвертьфинала Bodrum W-60.

Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Второй идёт белоруска Арина Соболенко, третьей - американка Джессика Пегула, на четвёртую строчку поднялась Елена Рыбакина из Казахстана, которая одержала победу на турнире в Риме.

Также обновлённый рейтинг в одиночном разряде опубликовала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

Лидерство в рейтинге вернул испанец Карлос Алькарас, а россиянин Даниил Медведев поднялся с 3-го на 2-е место, сместив серба Новака Джоковича.