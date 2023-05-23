Правда ли, что в холодильник нельзя ставить горячее?

Как видно, даже среди учёных нет консенсуса о том, можно ли ставить горячие блюда в холодильник. В ноябре 2021 года Университет Северной Каролины (США) выпустил подкаст , в котором двое экспертов вуза обсуждали этот вопрос и также не пришли к единому мнению. Впрочем, они оба согласились, что большое количество горячих продуктов в холодильнике одновременно, да ещё и накрытых крышками, замедляющими процесс охлаждения, действительно может создать проблемы.

Таким образом, эксперты ещё не пришли к общему знаменателю в вопросе о том, можно ли убирать горячую еду в холодильник. Пока одни говорят, что это совершенно безопасно, стоит лишь расфасовать большую порцию по нескольким маленьким контейнерам для более быстрого охлаждения, другие утверждают, что это может привести к порче всей еды на соседних полках. При этом специалисты сходятся в том, что если и охлаждать еду перед тем, как убрать в холодильник, то не более двух часов (или часа, если в помещении очень жарко), в противном случае её необходимо будет снова нагреть - или вовсе выбросить.