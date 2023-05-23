Правда ли, что в холодильник нельзя ставить горячее?

Существует мнение, что горячую еду обязательно надо остужать, прежде чем убирать в холодильник. "Проверено.Медиа" рассказывает, есть ли основания для таких предосторожностей.
Статьи о том, что горячее ставить в холодильник нельзя, встречаются на сайтах многих сервисов по ремонту и продаже бытовой техники. В некоторых текстах утверждается, что это вредит самому прибору, в других - что ухудшает вкусовые качества блюда, а также повышает общую температуру в холодильнике, из-за чего и сам горячий продукт, и его "соседи" по полкам могут испортиться. Пишут об этом также развлекательные порталы и ресурсы, посвящённые цифровым технологиям, в теме пытаются разобраться пользователи блог-платформ "Дзен" и "Пикабу". Часто спрашивают об этом и пользователи сервисов вопросов и ответов.
Большая кастрюля только что сваренного супа или свежезапеченная целиком индейка, действительно, могут повысить общую температуру в холодильнике, а из-за этого могут испортиться и продукты, которые там хранятся. Управление по безопасности пищевых продуктов Норвегии однозначно высказывается против того, чтобы сразу убирать свежеприготовленные горячие блюда в холодильник - и по причине возможного повышения температуры, и из-за конденсата, который образуется из-за разницы температур и также способствует размножению бактерий. Не советуют ставить горячую еду в холодильник и производители кухонной бытовой техники - по тем же самым причинам, а также из-за того, что в этом случае прибору приходится работать с усиленной нагрузкой, а значит, потреблять больше электроэнергии.
Одновременно с этим авторитетные медицинские организации не рекомендуют остужать горячую еду при комнатной температуре слишком долго - например, оставлять на ночь. Так, специалисты министерства здравоохранения и социальных служб США утверждают, что скоропортящуюся еду необходимо убрать в холодильник в течение двух часов, а если температура в помещении превышает 32 °C, то в течение часа. В противном случае блюдо лучше выбросить, так как при температуре выше 4 °C в нём могут начать размножаться бактерии. Мнение своих коллег разделяют и эксперты Центров по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC).
Эта рекомендация связана с так называемой опасной зоной - диапазоном температур от 4 °C до 60 °C, когда бактерии чувствуют себя наиболее комфортно и могут сравнительно быстро сделать пищу непригодной для употребления. Специалисты утверждают, что свежеприготовленная еда должна за два часа охладиться до 21 °C вне холодильника (если температура окружающей среды не выше 32 °C, как уже говорилось выше), а затем за следующие четыре часа - до 4 °C уже в нём. Если первого этапа оказалось недостаточно для охлаждения блюда, его необходимо снова разогреть до 74 °C на как минимум 15 секунд и затем опять начать остужать. Чтобы ускорить процесс охлаждения, можно поместить ёмкость с едой в холодную воду или разделить большое блюдо по нескольким маленьким контейнерам, которые остынут быстрее.
Впрочем, некоторые эксперты - например, из Департамента сельского хозяйства США - считают, что небольшие порции горячей еды ставить в холодильник всё же достаточно безопасно, поскольку они быстро охладятся и не успеют создать опасные условия для других продуктов. Такого же мнения придерживаются и эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Как видно, даже среди учёных нет консенсуса о том, можно ли ставить горячие блюда в холодильник. В ноябре 2021 года Университет Северной Каролины (США) выпустил подкаст, в котором двое экспертов вуза обсуждали этот вопрос и также не пришли к единому мнению. Впрочем, они оба согласились, что большое количество горячих продуктов в холодильнике одновременно, да ещё и накрытых крышками, замедляющими процесс охлаждения, действительно может создать проблемы.
Таким образом, эксперты ещё не пришли к общему знаменателю в вопросе о том, можно ли убирать горячую еду в холодильник. Пока одни говорят, что это совершенно безопасно, стоит лишь расфасовать большую порцию по нескольким маленьким контейнерам для более быстрого охлаждения, другие утверждают, что это может привести к порче всей еды на соседних полках. При этом специалисты сходятся в том, что если и охлаждать еду перед тем, как убрать в холодильник, то не более двух часов (или часа, если в помещении очень жарко), в противном случае её необходимо будет снова нагреть - или вовсе выбросить.
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