Фото и видео ⟩ Когда будет восстановлено движение по Брасовскому мосту?

Министр признал, что надеялся на полное восстановление трамвайного движения, но, ознакомившись с ситуацией на стройке, понимает, что строительство одного трамвайного пути до Праздника песни - хорошее решение.

Он отметил, что строители обязались завершить строительные работы до восстановления трамвайного движения к 20 июня. Учитывая, что праздничные мероприятия в Межапарке начнутся только в начале июля, времени еще достаточно.

Галерея: Строительные работы на Брасовском мосту

Как пояснил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, обеспечение обратного движения трамвая по тем же путям было единственным решением, чтобы восстановить трамвайное движение до Праздника песни.

Брасовский мост состоит из двух параллельных частей. Было бы логично, если бы оба пролета моста были построены одновременно, но тогда трамвайное движение не будет восстановлено до праздника. Поэтому со строителями была достигнута договоренность о строительстве одной стороны моста с целью восстановления трамвайного движения.

На мероприятии строители сообщили, что движение пешеходов по мосту восстановлено не будет, а сможет осуществляться по временному переходу. Это связано с соображениями безопасности, так как в это время будут продолжаться строительные работы.

Как сообщалось, реконструкцию Брасовского моста Браса планируется завершить в строительном сезоне 2023 года.

Реконструкцией моста занимается объединение поставщиков CP - Rīgas tilti

Согласно информации, опубликованной на сайте Бюро по надзору за закупками, со строителями заключен договор на 2-й этап реконструкции стоимостью 10,9 млн евро.