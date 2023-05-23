"Мамин", на пахте, с горчицей и даже с лимоном: подборка холодных супов на любой вкус

Мы наконец-то дождались, когда столбики термометров поднимаются до +20 градусов! Это то самое время, когда к столу можно подать первый в этом году холодный суп. Предлагаем несколько классических вариантов!
Мамин холодный суп
Ингредиенты:
- 1 банка маринованной свеклы;
- 1 л кефира;
- 3 маленьких огурца;
- 1 пучок укропа и лука;
- 250 граммов колбасы;
- 4 вареных яйца;
- 1 стакан воды;
- 1 ст. л. сметаны;
- 1 ч. л. сахара;
- соль;
- перец.
Приготовление (20 минут):
- Яйца* нарезать небольшими кубиками.
- Огурцы и колбасу нарезать небольшими кубиками или соломкой.
- Мелко нарезать лук и укроп.
- Колбасу, огурцы и свеклу (со всем соком) кладем в кастрюлю. Добавляем кефир, воду и сметану.
- Добавляем соль, сахар и перец.
- Тщательно перемешиваем, наливаем в тарелку. Сверху - яйца и зелень.
*Часть яиц можно добавить сразу же в кастрюлю и перемешать со всем, а часть оставить для подачи.
Холодный суп на пахте
Ингредиенты:
- 1 банка маринованной свеклы;
- лук;
- укроп;
- 4 вареных яйца;
- 1 длинный огурец;
- 1 л пахты;
- 2 ст. л. столового уксуса;
- соль;
- лимонный перец;
- горчица.
Приготовление (20 минут):
- Нарезать огурцы, лук, укроп и яйца.
- Добавить к ним свеклу и холодную пахту.
- Подавать с зеленью и половинкой яйца сверху.
Холодный суп с редиской и лимонным соком
Ингредиенты:
- 300 г свеклы;
- 300 г свежих огурцов;
- 200 г редиски;
- 2 вареных яйца;
- сок одного лимона;
- сметана;
- сахар;
- соль;
- лук;
- укроп;
- петрушка.
Приготовление (60 минут)
- Свеклу сварить в воде без добавления приправ и соли. Воду, в которой варилась свекла, использовать для супа.
- Натереть свеклу на крупной терке. Огурцы нарезать. Яйца можно натереть или нарезать.
- Лук, укроп и листья петрушки мелко нарезать, добавить к ним соль, сахар.
- Лимон можно использовать со всей мякотью, натерев его и достав все косточки. Если под рукой нет лимона, то можно использовать лимонную кислоту или столовый уксус по вкусу.
- Все кладем в охлажденную воду, в которой варилась свекла. В конце добавляем сметану и все перемешиваем.
Холодный суп с горчицей
Ингредиенты:
- 1 банка (750 мл) маринованной свеклы;
- 1,5 л кефира;
- 1 большой огурец;
- 300 г редиски;
- 4 вареных яйца;
- 2 ст. л. сметаны;
- пучок лука;
- пучок укропа;
- 2 ч. л. горчицы;
- соль;
- сахар;
- перец.
Приготовление (30 минут):
- Огурец и редиску нарезать соломкой.
- Мелко нарезать яйца.
- Мелко нарезать укроп и лук.
- Все кладем в кастрюлю, добавляем маринованную свеклу.
- Добавляем сметану, горчицу, соль, перец и щепотку сахара. Все перемешиваем.
- Добавляем кефир, перемешиваем. Перед тем как есть, лучше остудить суп в холодильнике.
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