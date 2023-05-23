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"Мамин", на пахте, с горчицей и даже с лимоном: подборка холодных супов на любой вкус

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Холодный суп. Иллюстративное фото
Холодный суп. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/iMarzi

Мы наконец-то дождались, когда столбики термометров поднимаются до +20 градусов! Это то самое время, когда к столу можно подать первый в этом году холодный суп. Предлагаем несколько классических вариантов!

Мамин холодный суп

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 банка маринованной свеклы;
  • 1 л кефира;
  • 3 маленьких огурца;
  • 1 пучок укропа и лука;
  • 250 граммов колбасы;
  • 4 вареных яйца;
  • 1 стакан воды;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • 1 ч. л. сахара;
  • соль;
  • перец.

Приготовление (20 минут):

  1. Яйца* нарезать небольшими кубиками.
  2. Огурцы и колбасу нарезать небольшими кубиками или соломкой.
  3. Мелко нарезать лук и укроп.
  4. Колбасу, огурцы и свеклу (со всем соком) кладем в кастрюлю. Добавляем кефир, воду и сметану. 
  5. Добавляем соль, сахар и перец.
  6. Тщательно перемешиваем, наливаем в тарелку. Сверху - яйца и зелень.

*Часть яиц можно добавить сразу же в кастрюлю и перемешать со всем, а часть оставить для подачи.

Холодный суп на пахте

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 1 банка маринованной свеклы;
  • лук;
  • укроп;
  • 4 вареных яйца;
  • 1 длинный огурец;
  • 1 л пахты;
  • 2 ст. л. столового уксуса;
  • соль;
  • лимонный перец;
  • горчица. 

Приготовление (20 минут):

  1. Нарезать огурцы, лук, укроп и яйца.
  2. Добавить к ним свеклу и холодную пахту.
  3. Подавать с зеленью и половинкой яйца сверху.

Холодный суп с редиской и лимонным соком

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 300 г свеклы;
  • 300 г свежих огурцов;
  • 200 г редиски;
  • 2 вареных яйца;
  • сок одного лимона;
  • сметана;
  • сахар;
  • соль;
  • лук;
  • укроп;
  • петрушка.

Приготовление (60 минут)

  1. Свеклу сварить в воде без добавления приправ и соли. Воду, в которой варилась свекла, использовать для супа. 
  2. Натереть свеклу на крупной терке. Огурцы нарезать. Яйца можно натереть или нарезать.
  3. Лук, укроп и листья петрушки мелко нарезать, добавить к ним соль, сахар. 
  4. Лимон можно использовать со всей мякотью, натерев его и достав все косточки. Если под рукой нет лимона, то можно использовать лимонную кислоту или столовый уксус по вкусу.
  5. Все кладем в охлажденную воду, в которой варилась свекла. В конце добавляем сметану и все перемешиваем. 

Холодный суп с горчицей

Фото: Diana Sidorova/receptes.lv

Ингредиенты:

  • 1 банка (750 мл) маринованной свеклы;
  • 1,5 л кефира;
  • 1 большой огурец;
  • 300 г редиски;
  • 4 вареных яйца;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • пучок лука;
  • пучок укропа;
  • 2 ч. л. горчицы;
  • соль;
  • сахар;
  • перец.

Приготовление (30 минут):

  1. Огурец и редиску нарезать соломкой.
  2. Мелко нарезать яйца.
  3. Мелко нарезать укроп и лук.
  4. Все кладем в кастрюлю, добавляем маринованную свеклу. 
  5. Добавляем сметану, горчицу, соль, перец и щепотку сахара. Все перемешиваем.
  6. Добавляем кефир, перемешиваем. Перед тем как есть, лучше остудить суп в холодильнике.

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