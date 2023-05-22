ФОТО ⟩ Сборная Латвии в приподнятом настроении провела фотосессию

В понедельник, 22 мая, сборная Латвии по хоккею в "Арене Рига" провела официальную фотосессию.
В официальной фотосессии приняли участие игроки сборной Латвии, тренерский штаб, персонал, а также несколько официальных лиц.
Сборная Латвии на этом чемпионате набрала 11 очков и в данный момент занимает 4-е место в группе "В". Финальный матч группового турнира латвийские хоккеисты проведут против сборной Швейцарии. Матч состоится 23 мая в 20:20.
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