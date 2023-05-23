ФБК нашел в Сочи засекреченную виллу любовницы Соловьева

Соратники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали новое расследование об элитной недвижимости в Сочи, которое принадлежит близким родственникам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, высокопоставленного генерала Сергея Суровикина и пропагандиста Владимира Соловьева. В опубликованном в понедельник, 22 июня, материале "Американский секрет Владимира Соловьева" также сообщается о тайной семье российского телеведущего и баскетболистки Светланы Абросимовой.

Давненько мы не радовали вас историями из жизни Владимира Соловьева. Давайте исправлять. Мы нашли у главного поборника патриотизма и традиционных ценностей секретную семью, состоящую сплошь из американских граждан, которые взяты под госохрану https://t.co/5acouwEp3Y

По данным авторов расследования, Абросимова владеет 650-метровой виллой в Сочи стоимостью около полмиллиона рублей. Информация о ней была удалена из Росреестра. На соседних участках в сочинском коттеджном поселке активисты обнаружили дома жены Суровикина и сына Патрушева, данные об их виллах также отсутствуют в Росреестре. Имена владельцев удалось установить по платежным документам. На каком основании информация о собственности отсутствует в Росреестре, неизвестно, указывается далее.