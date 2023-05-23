Видео ⟩ Девочка из Украины за неполный год стала одной из лучших учениц в школе Кулдиги

Злата учится в основной школе имени Индрикиса Зебериньша в Кулдиге с сентября 2022 года и стала одной из лучших учениц школы. Второклассницу также пригласили принять участие в благодарственном мероприятии для лучших учеников края.

Сама Злата призналась, что очень волновалась, когда впервые посетила латвийскую школу, поскольку ни слова не знала на латышском, но сейчас отмечает, что ей очень нравится, как к ней относятся в школе. Одна из одноклассниц девочки также поделилась, что Злата быстро подружилась с одноклассниками.

"Я просто училась, повторяла слова, записывала, потом дома повторяла, поняла и стала разговаривать на латышском", - рассказала Злата передаче.

Учительница указала, что родственники девочки все еще находятся в Украине, что проявляется в ее школьных рисунках. "Проверочные работы она пишет на таком уровне, на каком пишем мы сами", - говорит педагог Лиене Калтниеце, хоть и признает, что некоторые особенно сложные задания Злате пока не дают.

При этом девочка учится в двух школах - после окончания уроков в латвийской, она продолжает обучение в украинской школе "по удаленке". Злата не скрывает, что в латвийской школе ей нравится больше.

Злата - из Киева, но в начале войны они вместе с мамой перебрались на более безопасный запад Украины. Позднее же мама девочки поступила на магистратуру в Латвийскую академию художеств, где также обучается из Кулдиги. Женщина очень удивлена, как быстро Злате удалось добиться успехов в латвийской школе.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)