Белгород: сообщается о нападении на здание ФСБ

Судя по всему, взрывчатку на здание ФСБ сбросили с беспилотника, сообщает Telegram-канал Readovka. В нем говорится, что на крыше виден дым и что прибыли пожарные. Нападение произошло после 23:00.

Информацию о нападении на здание ФСБ подтверждает и прокремлевский канал "Рыбарь", добавляя, что обстрелу подверглось и здание местного управления МВД. Официально эта информация не подтверждена. Власти региона ее не комментировали.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины сообщило в понедельник, что воюющие на стороне Украины Легион российских граждан "Свобода России" и Русский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области России по созданию "зоны безопасности" для защиты мирных жителей Украины.

Сообщается, что члены этих вооруженных формирований вошли в два села, а власти Белгородской области объявили контртеррористическую операцию.