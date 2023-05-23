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Белгород: сообщается о нападении на здание ФСБ

rus.tvnet.lv
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Дорожный знак, указывающий на Белгород
Дорожный знак, указывающий на Белгород Фото: AP/Scanpix

В российском городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной, вечером в понедельник, 22 мая, произошло нападение на здание Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщают несколько Telegram-каналов.

Судя по всему, взрывчатку на здание ФСБ сбросили с беспилотника, сообщает Telegram-канал Readovka. В нем говорится, что на крыше виден дым и что прибыли пожарные. Нападение произошло после 23:00.

Информацию о нападении на здание ФСБ подтверждает и прокремлевский канал "Рыбарь", добавляя, что обстрелу подверглось и здание местного управления МВД. Официально эта информация не подтверждена. Власти региона ее не комментировали.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины сообщило в понедельник, что воюющие на стороне Украины Легион российских граждан "Свобода России" и Русский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области России по созданию "зоны безопасности" для защиты мирных жителей Украины.

Сообщается, что члены этих вооруженных формирований вошли в два села, а власти Белгородской области объявили контртеррористическую операцию.

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