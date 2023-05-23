Главный матч на турнире: сможет ли Латвия выйти в 1/4 финала?

Матч сборных Латвии и Швейцарии пройдёт в "Арена Рига" и начнётся в 20:20. В прямом эфире игру покажет LTV7, а за ходом событий в этой встрече можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.

До этого в группе "В" пройдут ещё два матча - в 12:20 Словакия встретится с Норвегией, а в 16:20 состоится матч между Канадой и Чехией.

Если норвежцы отберут очки у Словакии, Латвия досрочно обеспечит себе место в четвертьфинале.

В группе "B" у Швейцарии 18 очков, у Чехии - 13 очков, у Канады - 12 очков. Эти команды уже обеспечили себе место в плей-офф. Латвия набрала 11 очков, Словакия - 8 очков, Казахстан - 7 очков, Норвегия - 6 очков, а Словения завершила чемпионат мира без очков.

Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1), Словению (3:2) и Казахстан (7:0).

Швейцарцы обеспечили себе первое место в группе, победив во всех шести матчах: Словению (7:0), Норвегию (3:0), Казахстан (5:0), Словакию (4:2), Канаду (3:2) и Чехию (4:2).

Обе сборные провели контрольные матчи в Риге в конце апреля и обменялись победами - Швейцария победила со счётом 5:3, а Латвия - 5:1.

Сборные Латвии и Швейцарии встречались на чемпионатах мира 12 раз, и Латвии ни разу не удавалось победить в основное время. Последняя встреча была на чемпионате 2019 года, когда швейцарцы выиграли 3:1.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.