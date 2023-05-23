Чем опасны бьюти-фильтры

Как пытаются решить проблему

У заболевания, которое развивается под воздействием погони за внешней красотой в социальных сетях, появилось даже свое название - Snapchat-дисморфофобия. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен своим селфи или изображением в соцсетях. Ощущение несоответствия "стандартам красоты", которые навязывают социальные сети, могут вызвать депрессию, пишут авторы профильного журнала экспертов пластической хирургии JAMA Facial Plastic Surgery.

Чтобы справиться с этим феноменом, сразу несколько государств уже предпринимают попытки регулирования на законодательном уровне. В Норвегии и Израиле пользователи обязаны указывать применение фильтров в фотографиях, которые используются в рекламных целях. Во Франции разрабатывается похожий законопроект, который предусматривает штрафы в размере до 300 тысяч евро или уголовную ответственность в виде заключения до шести месяцев. В Великобритании ведутся похожие обсуждения. В Германии пока законодательных инициатив нет. В прошлом году Сильви Карлссон запустила петицию, которая призывает изменить отношение к этой проблеме. Отдельные призывы звучат и со стороны немецких политиков.

Катя Гункель из Университета имени Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне поддерживает идею введения регулирования этой сферы: "Мы говорим только о коммерческом секторе. На селфи, сделанные в частном порядке, это не может распространяться. Кто это будет контролировать? Это было бы уже цензурой".

Она подчеркивает, что гораздо важнее начинать работать с детьми и подростками и уже на раннем этапе учить их грамотности в социальных сетях. "Мы живем во времена капитализма, и это работает превосходно: людям внушают, что они постоянно должны оптимировать себя, свою внешность, что подталкивает их к потреблению определенных товаров и услуг, как например - пластическая хирургия, - говорит Катя Гункель. - Все завязано на ощущении постоянной нехватки, которое подталкивает нас к дальнейшему потреблению". Поэтому главная задача, по мнению эксперта, заключается в выработке устойчивости к изображениям, которые подгоняют нашу внешность под общие стандарты.