Словакия усложнила сборной Латвии выход в 1/4 финала

Германия - Франция

Германия обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ-2023 по хоккею. Матч прошёл в Тампере и завершился со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Голами в составе немецкой сборной отметились Александер Эль, Фредерик Тиффельс, Джон-Джейсон Петерка, Даниэль Фишбух и Максимилиан Кастнер.

Сборная Германии набрала 12 очков и заняла в своей группе 4-е место, позволяющее сыграть в плей-офф. Франция (4 очка) не опустится ниже шестого места.

Словакия - Норвегия

Сборная Словакии обыграла Норвегию и сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ-2023. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

Уже в третьем периоде словаки трижды поразили ворота норвежской сборной - отличились Марек Гривик, Петер Цегларик и Роберт Лантоши. Единственная шайба сборной Норвегии была забита в начале второго тайма благодаря Маркусу Викингстаду, но в концовке матча Рихард Паник отправил четвёртую шайбу в пустые ворота сборной Норвегии.

Словакия набрала 11 очков и занимает в турнирной таблице группы "В" четвёртое место. Команда выйдет в плей-офф ЧМ-2023, если Латвия не наберёт очков в матче со Швейцарией. Норвегия (6 очков) закончила турнир на седьмом месте в группе.

Сегодня пройдут ещё четыре матча - в 16:20 Швеция встретится с США, а Канада - с Чехией. Затем в 20:20 Финляндия скрестит клюшки с Данией, а Латвия сыграет со Швейцарией. За ходом этого поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.