Канада победила Чехию и заняла второе место в группе "В"

Швеция - США

Сборная США заняла первое место в группе "А", обыграв Швецию в овертайме - 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0).

Голами в составе шведской сборной отметились Тимоти Лильегрен и Лео Карлссон, оформивший дубль. У американцев забивали Ник Бонино, Конор Гарланд и Лэйн Хатсон. В овертайме победу сборной США принёс бросок Дилана Сэмберга.

Американская сборная впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира с момента разделения на групповой этап и плей-офф в 1992 году.

Сборная США заняла первое место в турнирной таблице группы "А", набрав 20 очков после семи матчей. Швеция расположилась на второй строчке, имея в активе 18 баллов.

Канада - Чехия

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу канадцев.

Счёт на последней минуте первого периода открыл Пейтон Кребс, но на третьей минуте второго периода чехи сравняли счёт усилиями Мартина Каута. В заключительном игровом отрезке канадцы дважды забросили в ворота сборной Чехии - на 5-й минуте третьего периода отличился Тайлер Майерс, а незадолго до финальной сирены Лоусон Круз установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, сборная Канады заняла второе место в турнирной таблице группы "В", набрав 15 очков после семи матчей. Сборная Чехии расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 результативных баллов.

Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Финляндия скрестит клюшки с Данией, а Латвия сыграет со Швейцарией. За ходом этого поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.