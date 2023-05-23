Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией

Отмечается, что правительство африканской страны запретило национальной команде играть против россиян.

Матч против сборной Камеруна планировалось провести 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Сборная России дважды в истории играла с Камеруном: в 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили африканцев со счётом 6:1, а в 2011 году товарищеский матч команд завершился вничью - 0:0.

Сборная России в прошлом году в связи с войной в Украине была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. С тех пор она провела только пять товарищеских матчей - с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).