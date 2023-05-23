Ушел из жизни бывший министр сельского хозяйства Балодис

Он был одним из основателей объединения "Отечеству и свободе" (Tēvzemei un Brīvībai). Был депутатом 6-го и 7-го Сейма. После 2003 года работал в советах нескольких государственных акционерных обществ - Государственного агентства недвижимости, Latvijas valsts meži, Рижского аэропорта. Почти два года Балодис был председателем совета Рижского центрального рынка, более трех лет - председателем правления Rīgas ūdens.