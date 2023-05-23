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Ушел из жизни бывший министр сельского хозяйства Балодис

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Бывший министр сельского хозяйства, министр охраны окружающей среды и регионального развития, депутат Сейма Вент Балодис (1963-2023)
Бывший министр сельского хозяйства, министр охраны окружающей среды и регионального развития, депутат Сейма Вент Балодис (1963-2023) Фото: LETA

12 мая скончался бывший министр сельского хозяйства, министр охраны окружающей среды и регионального развития, депутат Сейма Вент Балодис, сообщает газета Privātā Dzīve.

Балодис скончался 12 мая в своем загородном доме. Его похоронили на Рижском лесном кладбище на прошлой неделе.

Согласно архиву агентства LETA, Балодис родился 19 ноября 1963 года в Риге.

Он был одним из основателей объединения "Отечеству и свободе" (Tēvzemei un Brīvībai). Был депутатом 6-го и 7-го Сейма. После 2003 года работал в советах нескольких государственных акционерных обществ - Государственного агентства недвижимости, Latvijas valsts meži, Рижского аэропорта. Почти два года Балодис был председателем совета Рижского центрального рынка, более трех лет - председателем правления Rīgas ūdens.

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