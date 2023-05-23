ФОТО ⟩ Бывшая канадская хоккеистка, которая впечатляет своими формами

Демайтер не жалеет, что в 19 лет сменила хоккейную форму и коньки на полноценную модельную работу. Девушка активна не только в Instagram, но и на платформе OnlyFans, где делится пикантными снимками.

У нее более 2 миллионов подписчиков в Instagram и 1,9 миллиона - в TikTok.

В детстве Демайтер занималась парусным спортом и хоккеем и, как и следовало ожидать от канадцев, позже полностью посвятила себя игре в хоккей. В женской команде "Блюуотер Хокс" из Онтарио Демайтер была вратарём. Она поставила крест на хоккее четыре года назад из-за травмы колена. Пришлось оперировать.

"Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за всё!" - так 21 апреля 2019 года Микайла объявила о завершении спортивной карьеры на своей страничке в Instagram.