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NEPLP хочет наказывать СМИ за "неправильное" использование слова "депортация"

rus.tvnet.lv
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Окна офиса TVNET GRUPA в цветах флага Украины
Окна офиса TVNET GRUPA в цветах флага Украины Фото: TVNET GRUPA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) наложил на интернет-портал tvnet.lv административный штраф в размере 8500 евро за неправильное, по его мнению, использование слова "депортация". При этом это слово было использовано не самим изданием, а депутатом Сейма, давшим интервью передаче RUS TVNET "Кто вам платит?", следует из решения NEPLP.

Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии. СМИ обжалует решение NEPLP в суде.

NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но в течение нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре. В него входят два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.

Ведущие цикла передач "Кто вам платит?" русской версии TVNET взяли интервью у депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!").

Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции программа представила заведомо недостоверную информацию, а именно о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию или выдворение жителей Латвии из страны, если они не подали заявку для сдачи экзамена на знание государственного языка и на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

"Уважаю независимость NEPLP, но решение наказать TVNET вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить сейчас. В демократической стране последнее слово остается за судом, но даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ необходимы".

NEPLP утверждает, что, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе статуса постоянного жителя ЕС. Издание было наказано за "несоблюдение точности и нейтральности".

Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.

Островскис сообщил агентству LETA, что решение NEPLP для СМИ в Латвии означает необходимость в списке "запрещенных слов" и "запрещенных лиц", которые нельзя публиковать в определенном контексте.

"NEPLP, вы совсем с ума сошли? Что это за цензура? Вы забыли, где мы живем. Это не Россия, пора проснуться. Это ЦЕНЗУРА!!!"

"Журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET", - сказал Островскис.

Главный редактор отметил, что в Европе слово "депортация" является широко и часто используемым юридическим термином для национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.

Также Островскис подчеркнул, что TVNET наказали не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией ведущих партий.

"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать голос тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор TVNET.

Островскис выразил уверенность, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии.

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