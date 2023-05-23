NEPLP хочет наказывать СМИ за "неправильное" использование слова "депортация"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) наложил на интернет-портал tvnet.lv административный штраф в размере 8500 евро за неправильное, по его мнению, использование слова "депортация". При этом это слово было использовано не самим изданием, а депутатом Сейма, давшим интервью передаче RUS TVNET "Кто вам платит?", следует из решения NEPLP.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии. СМИ обжалует решение NEPLP в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но в течение нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре. В него входят два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
Ведущие цикла передач "Кто вам платит?" русской версии TVNET взяли интервью у депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!").
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции программа представила заведомо недостоверную информацию, а именно о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию или выдворение жителей Латвии из страны, если они не подали заявку для сдачи экзамена на знание государственного языка и на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
"Уважаю независимость NEPLP, но решение наказать TVNET вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить сейчас. В демократической стране последнее слово остается за судом, но даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ необходимы".
Respektējot NEPLP neatkarību, tomēr tās lēmums par TVNET sodīšanu nav izprotams un raisa daudzus jautājumus, uz kuriem jāsniedz atbildes jau tagad. Demokrātiskā valstī gala vārds ir tiesai, tomēr pat hibrīdkara apstākļos vārda brīvība un mediju neatkarība ir būtiska— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2023
NEPLP утверждает, что, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе статуса постоянного жителя ЕС. Издание было наказано за "несоблюдение точности и нейтральности".
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
Островскис сообщил агентству LETA, что решение NEPLP для СМИ в Латвии означает необходимость в списке "запрещенных слов" и "запрещенных лиц", которые нельзя публиковать в определенном контексте.
"NEPLP, вы совсем с ума сошли? Что это за цензура? Вы забыли, где мы живем. Это не Россия, пора проснуться. Это ЦЕНЗУРА!!!"
WTF!!!! @NEPLPadome Jūs esat galīgi sajūkuši prātā? Kas šī par cenzūru? Jūs esat aizmirsuši, kur mēs dzīvojam. Šeit nav Krievija, ir pēdējais laiks pamosties.— Inga Springe (@IngaSpringe) May 23, 2023
Šī ir CENZŪRA!!!https://t.co/08wFQps6Sm
"Журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET", - сказал Островскис.
Главный редактор отметил, что в Европе слово "депортация" является широко и часто используемым юридическим термином для национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET наказали не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией ведущих партий.
"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать голос тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор TVNET.
Островскис выразил уверенность, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии.
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