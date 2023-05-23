NEPLP хочет наказывать СМИ за "неправильное" использование слова "депортация"

Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии. СМИ обжалует решение NEPLP в суде.

NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но в течение нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре. В него входят два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.

Ведущие цикла передач "Кто вам платит?" русской версии TVNET взяли интервью у депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!").

Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции программа представила заведомо недостоверную информацию, а именно о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию или выдворение жителей Латвии из страны, если они не подали заявку для сдачи экзамена на знание государственного языка и на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.