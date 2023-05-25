Липину интересно ⟩ Ошибки, цензура и предвзятость: что не так со штрафом от NEPLP

Так кто же прав, кому верить? Или авторы решения NEPLP просто не окончили основную школу? Или окончили, но не в Латвии?

На полях заметим, что есть даже закон Латвии, где "депортация" и "выдворение" идут через запятую. Это 5.1.8.25 "Правил реестра ищущих убежища лиц". Видимо, и эти правила составляли люди без школьного образования.

Еще одно любопытное внутреннее противоречие. На той же восьмой странице NEPLP пишет, что в передаче "Кто вам платит?" распространялась неправдивая информация: "Соответствующая норма закона будет применена не к жителям Латвии, а только к гражданам России и Беларуси, для которых ВНЖ Латвийской Республики выдан как живущим в Латвийской Республике иностранцам".

Но ведь живущие в Латвии граждане России и Беларуси тоже являются жителями Латвии! И поэтому никакой лжи нет. Эти изменения в законе коснутся жителей Латвии, хоть и не всех.

Я уж молчу про то, что и уточнение NEPLP ошибочно. "Соответствующая норма закона" будет применена только к гражданам или негражданам Латвии, которые в свое время получили гражданство России (и только России, Беларусь тут вообще ни при чем).