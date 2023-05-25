Липину интересно ⟩ Ошибки, цензура и предвзятость: что не так со штрафом от NEPLP

Итак, TVNET GRUPA получила штраф в 8500 евро. Ситуация эта описана уже многими СМИ, но давайте разбираться конкретно - что именно произошло и насколько корректно называть действия NEPLP цензурой.
Часть 1: Что произошло
Итак, давайте с самого начала. Потому что о громкой истории слышали многие, а вот контекст ее ясен не всем.
29 марта 2023 года в студию дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" пришел оппозиционный политик, депутат Сейма, лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. В ходе прямого эфира речь зашла и об изменениях в Законе об иммиграции.
В частности, о том, что граждане России, проживающие в Латвии, должны сдать экзамен на знание латышского языка для продления постоянного вида на жительство (ВНЖ).
Росликов, говоря о том, что не получивших ВНЖ могут вывезти за границу страны, назвал это "депортацией". Позже в разговоре это слово было упомянуто и ведущими - Эрикой Сташкевич и Вадимом Радионовым - цитируя сказанное Росликовым. В эфире, разумеется, то, что это именно цитирование, показать нельзя. Каждый раз пальцами показывать "воздушные кавычки"?
Конкретно речь идет об этом отрывке, именно на него ссылается NEPLP в своем решении.
Следует отметить, что ВНЖ и изменения закона об иммиграции изначально не были темой прямого эфира с Росликовым, о них первым заговорил сам политик. По словам Сташкевич, в тот момент ведущие решили сфокусироваться на детализации сказанного Росликовым, пытаясь добиться от него конструктивных предложений вместо популизма и критики власть имущих по настолько важной для него теме.
При этом даже в ходе прямого эфира Сташкевич напомнила, что рассуждения о "депортациях" являются спекуляцией, а не свершившимся фактом.
Впрочем, стоит отметить, что, судя по тексту решения, даже полтора месяца подготовки не помогли NEPLP детально ориентироваться в этой теме.
И вот 22 мая 2023 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение оштрафовать TVNET GRUPA на 8500 евро.
Причина - если сжать 22 страницы решения в одно короткое предложение - в том, что слово "депортация" в Латвии воспринимается в первую очередь в контексте советской оккупации. И сравнивать действия демократической и европейской Латвии с преступлениями тоталитарного и агрессивного СССР никак нельзя. Журналисты не смогли "предоставить правильный контекст".
Разумеется, TVNET GRUPA с такой трактовкой произошедшего не согласна. Мы обжалуем упомянутое решение NEPLP в суде.
Через несколько часов после заявления главного редактора TVNET GRUPA глава NEPLP Иварс Аболиньш в своем Twitter написал, что TVNET GRUPA наказан вовсе не за употребление слова "депортация".
Par NEPLP lēmumu sodīt Tvnet Grupa pic.twitter.com/K1drD4mifj— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 23, 2023
Правда, за что - не уточнил, призвав прочитать решение NEPLP. В котором слово "депортация" употребляется 94 раза за 22 страницы, а также все эксперты (о которых мы поговорим позже) оценивали именно употребление слова "депортация".
Kādēļ tik klaji melot? Sods ir piemērots par vārda "deportācijas" lietošanu "nepareizajā nozīmē" - viss tā lēmuma saturs ir tieši par šī vārda lietošanu. pic.twitter.com/w6TZZDPbLT— Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) May 23, 2023
Зачем так открыто врать? Штраф применяется за использование слова "депортация" в "неправильном смысле" - все это решение именно про использование этого слова.
Советник фракции "Зеленых" в Европарламенте, юрист Алексей Димитров также считает, что четкость решения NEPLP оставляет желать лучшего.
Я, к сожалению, не видел полное решение. Но я видел несколько страниц, и у меня создалось впечатление, что употребление слова "депортация" для совета было достаточно ключевым.
Алексей Димитров, юрист
Он отметил, что, конечно, речь в большой степени идет и о контексте вокруг слова "депортация", но NEPLP упирает как раз на то, что такое использование слова "депортация" может "ввести в заблуждение".
Часть 2: Что такое депортация
Итак, давайте вначале определимся с этим самым словом. Потому что даже в решении NEPLP все не так очевидно.
Судите сами. На 16-й странице решения эксперт от общества Publiskās atmiņas centrs (Центр общественной памяти) утверждает, что "содержание и соответствующее употребление исторического термина "депортация" является частью обязательного минимума основного образования, нет
ни малейшего оправдания для лиц, у которых есть действующий документ о получении основного образования в Латвии и которые термином "депортация" обозначают принудительное выдворение".
Зафиксировали. Только человек без образования может отождествлять "депортацию" и "принудительное выдворение" - по крайней мере по мнению экспертов из Центра общественной памяти.
Но на восьмой странице этого же решения NEPLP приводит значение слово "депортация" согласно порталу Tezaurs.lv. Читаем внимательно: "Депортация - принудительная высылка, перемещение, выдворение".
Так кто же прав, кому верить? Или авторы решения NEPLP просто не окончили основную школу? Или окончили, но не в Латвии?
На полях заметим, что есть даже закон Латвии, где "депортация" и "выдворение" идут через запятую. Это 5.1.8.25 "Правил реестра ищущих убежища лиц". Видимо, и эти правила составляли люди без школьного образования.
Еще одно любопытное внутреннее противоречие. На той же восьмой странице NEPLP пишет, что в передаче "Кто вам платит?" распространялась неправдивая информация: "Соответствующая норма закона будет применена не к жителям Латвии, а только к гражданам России и Беларуси, для которых ВНЖ Латвийской Республики выдан как живущим в Латвийской Республике иностранцам".
Но ведь живущие в Латвии граждане России и Беларуси тоже являются жителями Латвии! И поэтому никакой лжи нет. Эти изменения в законе коснутся жителей Латвии, хоть и не всех.
Я уж молчу про то, что и уточнение NEPLP ошибочно. "Соответствующая норма закона" будет применена только к гражданам или негражданам Латвии, которые в свое время получили гражданство России (и только России, Беларусь тут вообще ни при чем).
Я понимаю, что, возможно, требую слишком многого от людей, которые не могут правильно написать название сайта (с упорством, достойным лучшего применения, NEPLP пишет "rustvnet.lv", а не "rus.tvnet.lv"), но хотелось бы больше четкости в, простите, юридическом документе.
Поговорим и об экспертах. Для нейтральной и объективной оценки NEPLP пригласил следующие организации: Музей оккупации Латвии, Государственный архив Латвии и уже упомянутый Центр общественной памяти.
Кстати, на сайте Музея оккупации тоже есть файл, посвященный депортациям (причем именно советским), где термину "депортация" дается ровно такое же определение, как на портале Tezaurs.lv - через "вынужденную депортацию".
Не сомневаясь в экспертности приглашенных лиц, я позволил себе поискать мнение со стороны.
Советник фракции "Зеленых" в Европарламенте, юрист Алексей Димитров считает, что неправильное использование юридических терминов не является нарушением закона.
"[Точная дефиниция слова "депортация"] особого значения не имеет. Даже если, условно говоря, человек ошибается в произнесении юридических терминов. Свобода слова включает в себя право на ошибку", - заявил Димитров.
Если человек просто использует какой-то термин, который юридически не точно описывает ситуацию, но в повседневном языке является синонимом, то за это никакого наказания нет.
Алексей Димитров, юрист
Отдельно Димитров отметил, что не журналисты RUS TVNET первыми произнесли это слово.
"В этом конкретном случае еще дополнительную пикантность ситуации придает то, что к ответственности призывается не тот человек, который произнес что-то, а журналисты", - сказал юрист.
Димитров напомнил также о практике европейских судов, например, о деле "Йерсилд против Дании" 1994 года.
"Был создан документальный фильм про неонацистов. И журналистов хотели наказать за то, что они якобы сами проповедуют какие-то расистские идеи. Суд указал, что нельзя журналистов призывать к ответственности, если кто-то другой делает что-то противоправное, если целью является демонстрация, что в обществе такая проблема существует", - заявил Димитров.
Часть 3: Что такое цензура
Еще в декабре я говорил с главой NEPLP Иваром Аболиньшем. И он среди прочего сказал следующее.
NEPLP не направлен на раздачу штрафов. Если вы поговорите с электронными СМИ, то мы много консультируем. Мы помогаем убрать наказания и штрафы. Если вы ознакомитесь с нашей политикой штрафов, то увидите, что серьезные штрафы мы назначаем чаще всего тогда, когда СМИ не понимает и не признает свою вину.
Иварс Аболиньш, глава NEPLP
Справедливости ради, вину мы действительно не признали. Только согласились, что, оглядываясь назад, можно было быть более точными в формулировках, но прямой эфир остается прямым эфиром, это сиюминутные реакции, а не выверенная подготовка сюжета - в решении NEPLP это названо "частичным признанием вины".
Но и действий по консультированию со стороны NEPLP проведено не было - сразу штраф.
Но, например, исполнительный директор Baltic Centre for Media Excellence Гунта Слога считает, что NEPLP занимается штрафованием куда более активно, чем другой своей деятельностью.
Если мы посмотрим на деятельность NEPLP в последние годы, то они в основном работают как учреждение, которое пытается кого-то наказать. Они штрафуют, мониторят, следят за содержанием. И не стоит вопрос, например, об упорядочивании сферы СМИ, ее модернизации и так далее.
Гунта Слога, исполнительный директор Baltic Centre for Media Excellence
Журналист-исследователь Re:baltica Инга Спринге напрямую называет это цензурой.
"Я считаю, что это цензура. Я бы даже назвала это глупостью и ошибочным национализмом. И все это NEPLP делает, по сути, для того, чтобы уменьшить угрозы, созданные Россией; при этом действуя точно так же, как и Россия", - сказала Спринге.
По мнению Спринге, главным выгодоприобретателем в данной ситуации является Кремль.
Пропагандисты могут радостно потирать руки, потому что латвийцы сами делают много, чтобы разозлить жителей своей страны.
Инга Спринге, журналист-исследователь, Re:baltica
Слога же добавляет, что происходящее - это в любом случае ограничение свободы прессы.
"TVNET GRUPA существует не сама по себе, а в экосистеме. И это решение - как землетрясение, волны от которого идут к другим СМИ. Теперь каждый редактор будет задавать себе вопрос, а могу ли я приглашать на интервью какого-то политика, который известен скандальными высказываниями. Вдруг он что-то такое скажет? И это решение просто усиливает самоцензуру в СМИ в огромных объемах", - считает исполнительный директор Baltic Centre for Media Excellence.
Любопытно, что скандал вокруг решения NEPLP объединил вокруг себя и политиков очень разных взглядов.
За TVNET GRUPA вступился и министр иностранных дел, кандидат в президенты от "Нового Единства" Эдгар Ринкевич.
Партия "Прогрессивные" написала целую вереницу твитов, критикующих решение NEPLP.
Отреагировал на ситуацию и лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов, интервью с которым и стало поводом для дела NEPLP.
У нас нет списков запрещенных слов. Демократия, свобода слова и возможность свободно высказываться по любым вопросам - это основа Европейского союза. Поэтому в данном вопросе слово "депортация" не является никаким криминально наказуемым или же неприемлемым.
Алексей Росликов, глава партии "Стабильности!"
Экс-мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков, который долгое время проработал журналистом, сам использует слово "депортация" в своих соцсетях, говоря об изменениях в Законе об иммиграции.
По его мнению, бывают ситуации, когда ведущему надо активно вмешиваться в речь интервьюируемого. Но эфир "Кто вам платит?" с Росликовым к таким не относится.
"Я могу себе представить ситуацию, когда гость наговорил такого, что молчание или неспособность журналиста добавить контекста - неправильно. Но при том, что у вас было в эфире и каким образом было использовано слово "депортация", говорить, что вы неправильно поняли контекст... Это уже не только вопрос свободы слова, но это вопрос свободы режима", - считает Ушаков.
Поэтому вчерашнее происшествие удивляет. Удивляет и тем, что ограничивает свободу, и тем, что оно на самом деле не выглядит очень умным. Помимо всего прочего.
Нил Ушаков, депутат Европарламента
Глава партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс считает, что "депортация" и "выдворение" являются синонимами. Более того, слово "депортация" он использовал как с трибуны Сейма, так и на совещаниях Комиссии по делам гражданства и миграции.
"Я даже не удивлен, а шокирован этой ситуацией. <...> На заседании Комиссии по делам гражданства и миграции, членом которой я являюсь, мы говорили о депортациях. <...> Господин Лидака (Ингмар Лидака, депутат Сейма от "Объединенного списка", председатель комиссии. - Прим. авт.) как раз спрашивал, готовы ли полиция, погранохрана выдворять людей. "Депортация" и "выдворение" - это синонимы, в связи с чем я спросил, как именно планируется организовать эти депортации, применил именно слово "депортация", - рассказал Шлесерс.
Решение NEPLP прокомментировало и Министерство культуры, главой которого является представитель Нацобъединения Наурис Пунтулис.
***
Надо понимать, что слово "депортация" никогда не было под запретом.
Скажем, 7 октября 2021 года его использовал депутат Сейма Янис Домбрава, говоря как раз о том, что потенциально может сделать Латвия. И его никто не поправил и не остановил.
21 августа 2022 года оно было в заголовке статьи NRA, причем опять-таки относительно потенциальных действий Латвии.
Тот самый Росликов совсем недавно произносил его в эфире LTV.
И это не говоря обо всех тех случаях, когда в контексте изменений Закона об иммиграции слово "депортация" звучало с трибуны Сейма.
Но почему-то именно в случае TVNET NEPLP решил проявить принципиальность. О причинах можно только догадываться.
Определенной части общества не нравится господин Росликов. Не нравится, что он говорит. А определенной части общества не нравятся русскоязычные СМИ в принципе. И это главная причина, по которой идет это преследование.
Гунта Слога, исполнительный директор Baltic Centre for Media Excellence
Важно понимать, что свобода слова не равна вседозволенности. На СМИ лежит огромная ответственность по информированию общества. И должны быть законы и правила, защищающие потребителей СМИ от фейков и пропаганды.
И нет четкой линии, которая отделяла бы заботу от цензуры. Каждый думает, что правильно считает именно он.
Проблема тут в другом.
NEPLP (и лично Аболиньш) до сих пор не может внятно объяснить, в чем именно заключается вина TVNET GRUPA. С одной стороны, утверждают, что дело не в слове "депортация". А с другой - а в чем тогда?
Предлагается прочитать решение NEPLP, но оно написано сложно, криво и со взаимоисключающими параграфами.
Если ведущие эфира нарушили какой-то закон, призвали к чему-то непотребному или высказались опасно для государства - покажите и докажите конкретно.
Не были "точны" и "достаточно нейтральны" по теме ВНЖ? Напомню, это прямой эфир дискуссионной передачи, не сюжет по теме ВНЖ.
А если кому-то просто не очень нравится, какие используются слова, то извините. Можно нас не читать и не слушать - так и работает демократия.
NEPLP не должен быть карающим органом. Он должен создавать логичное и понятное поле игры для СМИ Латвии.
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