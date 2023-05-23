Сборная Латвии обыграла Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2023

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0).

В первом периоде швейцарцы владели преимуществом, но счёт на табло до перерыва так и не изменился. В начале второй двадцатиминутки Ральф Фрейбергс с передачи Микса Индрашиса броском с синей линии открыл счёт в матче, но вскоре швейцарцы отличились благодаря точному броску Кевина Фиалы. Спустя 32 секунды Родриго Аболс с передач Рудолфа Балцерса и Ральфа Фрейбергса вновь вывел Латвию вперёд, забив свой пятый гол на чемпионате мира.

На 8-й минуте третьего периода Марко Миранда с передач Дамьена Риа и Энцо Корви сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Андрес Амбюль с передачи Кевина Фиалы впервые вывел сборную Швейцарии вперёд, но всего через минуту Каспар Даугавиньш с передачи Родриго Аболса вновь сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где победу сборной Латвии принёс Балцерс, забивший свой первый гол на ЧМ-2023.

Таким образом, сборная Латвии вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав 13 очков и заняв третье место в турнирной таблице группы "В". Швейцария осталась на первом месте, набрав 19 очков.

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023 :

США (1А) - Чехия (4В)

Швейцария (1В) - Германия (4А)

Швеция (2А) - Латвия (3В)

Канада (2В) - Финляндия (3А)

Матчи 1/4 финала чемпионата мира пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Финал и матч за третье место пройдут 28 мая.

За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.