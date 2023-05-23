Фото ⟩ Зеленский прибыл на передовую

Зеленский приехал на фронт, чтобы поздравить украинских воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ, который отмечается в Украине 23 мая.

"Слава каждому и каждой, кто защищает Украину!", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины также наградил нескольких морских пехотинцев.

Фото: AFP/SCANPIX

Линия Угледар - Марьинка, расположенная в районе Донецка, является одним из наиболее активных участков фронта.

Российские войска давно пытаются захватить эти два города, которые разделяет около 30 километров, но украинская армия до сих пор успешно держит оборону.