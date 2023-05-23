Фото и видео ⟩ Таллинн заволокло ядовитым дымом: горит станция переработки отходов

Пока нет информации о пострадавших.

Галерея: Горит станция переработки отходов

Движение на улице Суур-Сыямяэ перекрыто. Как сообщили в Таллиннском аэропорту, три рейса задержались на полчаса, других перебоев в авиасообщении пока нет.

Галерея: Дым распространяется по Таллинну

Ветер несет дым в сторону Финского залива

Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что столб дыма, образовавшийся в результате пожара на станции переработки отходов, также можно увидеть на метеорологическом радаре Харку.

"Столб дыма достигает высоты более двух километров. Ветер несет дым к Финскому заливу, - сообщил Кийтсак. - Инверсионный слой находится чуть выше двух километров и столб дыма через него уже не прорастает, а начинает расползаться. Почему так? Потому что инверсионный слой препятствует развитию восходящих воздушных потоков".

В Таллиннском аэропорту заверили Postimees, что дым от Суур-Сыямяэ не распространяется на взлетно-посадочные полосы и не мешает авиасообщению. Задержки рейсов в ближайшее время связаны с другими обстоятельствами.