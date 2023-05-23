Фото и видео ⟩ Таллинн заволокло ядовитым дымом: горит станция переработки отходов

В столичном районе Ласнамяэ на улице Суур-Сыямяэ горит центр сбора опасных отходов. Над Таллинном клубится густой черный дым, пишет Rus.Postimees.
Во вторник, 23 мая, в 17:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ горит станция переработки отходов.
Вызов получил самый высокий уровень опасности. Пожар интенсивный, с места происшествия распространяется много дыма. Опасная зона составляет три километра, и всех местных жителей просят держать закрытыми двери и окна своих домов и отключить принудительную вентиляцию. Дым ядовит, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, вызову присвоен четвертый уровень сложности. Работы по тушению ведутся на четырех участках, людей эвакуируют.
Людям, которые находятся поблизости от пожара, было отправлено текстовое сообщение с просьбой закрыть двери и окна и избегать передвижений в том районе.
Спасательные работы были начаты на четырех рабочих участках и в зоне повышенного риска, поскольку в здании работают с опасными веществами. Кроме того, был запущен отдельный участок работ по защите находящихся рядом зданий.
Насколько известно Postimees, были слышны взрывы. Густое облако дыма видно из разных районов города, как из Пеэтри, так и из Виймси.
Пока нет информации о пострадавших.
Галерея: Горит станция переработки отходов
Движение на улице Суур-Сыямяэ перекрыто. Как сообщили в Таллиннском аэропорту, три рейса задержались на полчаса, других перебоев в авиасообщении пока нет.
Галерея: Дым распространяется по Таллинну
Ветер несет дым в сторону Финского залива
Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что столб дыма, образовавшийся в результате пожара на станции переработки отходов, также можно увидеть на метеорологическом радаре Харку.
"Столб дыма достигает высоты более двух километров. Ветер несет дым к Финскому заливу, - сообщил Кийтсак. - Инверсионный слой находится чуть выше двух километров и столб дыма через него уже не прорастает, а начинает расползаться. Почему так? Потому что инверсионный слой препятствует развитию восходящих воздушных потоков".
В Таллиннском аэропорту заверили Postimees, что дым от Суур-Сыямяэ не распространяется на взлетно-посадочные полосы и не мешает авиасообщению. Задержки рейсов в ближайшее время связаны с другими обстоятельствами.
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