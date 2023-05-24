"Грайворон перекрыт, туда никого не впускают". Что мы знаем о диверсионном рейде в Белгородскую область

При этом и сильной паники среди своих земляков Дмитрий не наблюдал, окружающие в основном вели себя спокойно: "Люди собирались и уезжали". В итоге он смог без приключений добраться до Белгорода.

Днем 22 мая в Грайворонском районе все-таки объявили эвакуацию, хотя еще утром власти Белгородской области утверждали, что подобные утверждения надо считать "информационной атакой".

"Начали ходить по домам, стучать, кто был дома - тех эвакуировали", - рассказал Дмитрий. Уже в Белгороде он видел автобусы, предназначенные для эвакуации жителей.

Власти Белгородской области в итоге сообщили, что большинство жителей покинули Грайворонский район - в том числе на своих машинах. В четверг губернатор сказал, что только из Козинки и Глотово было вывезено 100 человек, по словам Гладкова - в том числе детей и лежачих.

К вечеру понедельника в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), который продлился до вечера 23 мая. Звуки стрельбы и взрывов в Грайворонском районе, судя по сообщениям местных жителей, были слышны весь оставшийся день и ночью 23 мая. Утром во вторник губернатор Гладков сообщил, что "зачистка" территории продолжается. Он попросил жителей не возвращаться в свои дома. А вечером отменил режим КТО.