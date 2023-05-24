Раскупают как горячие пирожки. Успей купить билеты на матч Латвии в 1/4 финала

Напомним, сборная Латвии в овертайме обыграла команду Швейцарии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2023 года. Матч завершился со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу латвийской сборной.

В 1/4 финала сборной Латвии предстоит матч с сильной командой Швеции, которая в своей группе "А" заняла второе место. Кстати, в последний раз сборная Латвии играла в четвертьфинале чемпионата мира в 2018 году, когда под руководством Боба Хартли встречалась именно со Швецией, уступив со счётом 2:3.

Матч против Швеции состоится 25 мая в 20:20 в "Арена Рига".

Сразу после окончания вчерашнего поединка со Швейцарией латвийские болельщики начали выкупать билеты на матч против Швеции. В данный момент уже недоступны билеты самой дешёвой ценовой категории (89 евро).

В данный момент доступны билеты по 129, 140 и 169 евро в зависимости от сектора. Судя по всему, в четверг "Арена Рига" будет переполненной, поэтому желающим посетить игру Латвия - Швеция не стоит оттягивать с принятием решения.

Матчи 1/4 финала чемпионата мира пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Финал и матч за третье место пройдут 28 мая.

За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.