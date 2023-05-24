ВИДЕО ⟩ Порзиньгис в раздевалке поздравил сборную Латвии

Напомним, сборная Латвии в овертайме обыграла команду Швейцарии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2023 года. Матч завершился со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу латвийской сборной.

Порзиньгис присутствовал на матче Латвии и Швейцарии в джерси другого лиепайчанина - Рудолфа Балцерса. Именно он стал автором победного гола сборной Латвии в овертайме.

"Хочу сказать, что мы живём ради таких моментов", - сказал главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш. "Не скажу, что это сенсация. Сенсация ещё впереди".

В 1/4 финала сборной Латвии предстоит матч с сильной командой Швеции. Матч состоится в "Арене Рига" 25 мая в 20:20.

Галерея: Матч между сборными Латвии и Швейцарии