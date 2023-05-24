Видео ⟩ В Ропажи молодежь на дорогом Porsche донимает местных жителей

Во время патрулирования сотрудники муниципальной полиции Ропажи заметили, что из-за агрессивного вождения автомобиль недавно вспахал и избороздил местное гравийное дорожное покрытие. Местные жители также сообщили, что их чуть не сбил автомобиль Porsche.

Экипаж последовал в указанном направлении и был остановлен другим водителем, который подтвердил информацию о том, что автомобиль Porsche мчался на большой скорости и въехал на парковку магазина в намеренном боковом заносе. Подъехав к этому месту, полицейские заметили несколько молодых людей, находившихся в состоянии явного алкогольного опьянения.

Бравурное и агрессивное поведение компании проявлялось не только на дороге. В магазине они громко разговаривали и использовали нецензурную лексику. Компания состояла из двух мужчин и двух женщин.

Автомобиль, на котором они ездили - Porsche Taycan, средняя рыночная стоимость которого составляет 100 000 евро. Его владелец - друг молодых людей, получивший автомобиль в подарок от родителей на 18-летие.

Несмотря на то, что в багажнике Porsche был алкометр, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови было от с 1 до 1,5 промилле алкоголя. Поэтому на место происшествия была вызвана Государственная полиция.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)