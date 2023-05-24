Швеция накануне матча с Латвией осталась без одного из своих лидеров

Петерссон получил травму в последний день группового турнира ЧМ-2023, когда сборная Швеции в овертайме уступила команде США.

32-летний нападающий на этом турнире выступал во втором звене сборной Швеции и в семи матчах набрал 6 (2+4) очков и заработал коэффициент полезности "+6".

Сообщается, что перед предстоящим матчем с Латвией сборная Швеции заявила на турнир ещё двух игроков - защитника Кристиана Фолина и центрфорварда Денниса Расмуссена.

Фолин в минувшем сезоне Шведской хоккейной лиги (SHL) провёл 37 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков и заработал коэффициент полезности "+4".

Расмуссен же набрал 25 (10+15) очков в 40 играх регулярного сезона Швейцарской национальной лиге (NL).

Матч против Швеции состоится 25 мая в 20:20 в "Арена Рига".