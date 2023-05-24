В четверг в Латвию придет холодный атмосферный фронт

В ближайшую ночь будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до +7...+14 градусов.

В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха ожидается от +14 градусов на западном побережье Курземе до +25 градусов в центральной и восточной частях страны.

В четверг в Риге будет небольшая облачность, во второй половине дня облаков станет больше. Существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до +14 градусов, в пригородах - до +9...+13 градусов. Днем будет дуть умеренный западный ветер, который сменится северо-западным, максимальная температура воздуха в первой половине дня составит +23...+24 градуса.

Галерея: Солнечный день в Риге