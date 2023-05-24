Пригожин: в Украине погибли 10 000 россиян из тюрем

Около 10 000 бойцов ЧВК "Вагнер", завербованных в российских тюрьмах, погибло на полях сражений в Украине, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
"За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту", - сказал Пригожин в видеоинтервью, опубликованном во вторник, 23 мая.
Пригожин раскритиковал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова за некомпетентность и большие потери.
"Сейчас десятки тысяч родственников убитых. Наверняка, будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся", - сказал Пригожин.
Он призвал российскую элиту отправлять своих детей на фронт.
Бизнесмен и ближайший помощник российского диктатора Владимира Путина также подверг критике российскую элиту, обвинив их детей в том, что они живут в комфорте, в то время как молодые люди из бедных регионов России умирают в Украине.
Пригожин также неоднократно заявлял, что его солдаты покинут Бахмут к 1 июня и передадут контроль над захваченным городом российской армии.
Украинские власти продолжают настаивать, что ВСУ все еще контролируют часть Бахмута.
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