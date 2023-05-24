Пригожин: в Украине погибли 10 000 россиян из тюрем

"За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту", - сказал Пригожин в видеоинтервью, опубликованном во вторник, 23 мая.

Пригожин раскритиковал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова за некомпетентность и большие потери.

"Сейчас десятки тысяч родственников убитых. Наверняка, будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся", - сказал Пригожин.

Он призвал российскую элиту отправлять своих детей на фронт.

Бизнесмен и ближайший помощник российского диктатора Владимира Путина также подверг критике российскую элиту, обвинив их детей в том, что они живут в комфорте, в то время как молодые люди из бедных регионов России умирают в Украине.

Пригожин также неоднократно заявлял, что его солдаты покинут Бахмут к 1 июня и передадут контроль над захваченным городом российской армии.

Украинские власти продолжают настаивать, что ВСУ все еще контролируют часть Бахмута.