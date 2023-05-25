Сможет ли сборная Латвии переписать историю?

Сегодня сборная Латвии по хоккею сыграет перед своими болельщиками четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Швеции.
Матч пройдёт в "Арена Рига" и начнётся в 20:20. За ходом встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.
Сборная Латвии заняла третье место в своей группе "В", и в четвертьфинале подопечные Харийса Витолиньша сыграют со Швецией, занявшей второе место в группе "А".
До сих пор сборной Латвии ни разу не удавалось выйти в полуфинал, а в четвертьфинал она вышла в шестой раз в своей истории (1997, 2000, 2004, 2009, 2018 и 2023 гг.).
Сборная Швеции по хоккею перед предстоящим четвертьфинальным матчем чемпионата мира осталась без одного из своих лидеров Андреса Петерссона, но дозаявила защитника Кристиана Фолина и центрфорварда Денниса Расмуссена.
В семи матчах группового турнира сборная Швеции потерпела лишь одно поражение - в последнем матче уступила в овертайме команде США (3:4).
Сборная Латвии одержала пять побед подряд, чего нашим хоккеистам до сих пор не удавалось на чемпионатах мира. В последний раз Латвия играла в четвертьфинале в Копенгагене в 2018 году.
Швеция до этого забросила на чемпионате мира 26 шайб, пропустив в свои ворота семь, что является лучшим показателем на всём турнире.
Галерея: Фотосессия сборной Латвии по хоккею
"Очень захватывающее испытание. Латвия одержала пять побед подряд и показала в игре со Швейцарией, что перед своими болельщиками играет очень азартно", - цитирует Aftonbladet главного тренера сборной Швеции Сэма Халлама.
Лидером атаки шведской команды является Оскар Линдберг, который в семи матчах забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. Защитник Хенрик Тёммернес сделал 10 результативных передач.
В составе сборной Латвии Рудолф Балцерс забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач, а на счету Родриго Аболса пять голов и две результативные передачи.
Латвия и Швеция в последний раз встречались на чемпионате мира год назад, когда Швеция выиграла со счётом 1:0.
Также сегодня состоятся матчи 1/4 финала между Швейцарией и Германией, США и Чехией, а также Канадой и Финляндией.
Матчи 1/4 финала чемпионата мира пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Финал и матч за третье место пройдут 28 мая.
За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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