Сможет ли сборная Латвии переписать историю?

Матч пройдёт в "Арена Рига" и начнётся в 20:20. За ходом встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.

Сборная Латвии заняла третье место в своей группе "В", и в четвертьфинале подопечные Харийса Витолиньша сыграют со Швецией, занявшей второе место в группе "А".

До сих пор сборной Латвии ни разу не удавалось выйти в полуфинал, а в четвертьфинал она вышла в шестой раз в своей истории (1997, 2000, 2004, 2009, 2018 и 2023 гг.).

Сборная Швеции по хоккею перед предстоящим четвертьфинальным матчем чемпионата мира осталась без одного из своих лидеров Андреса Петерссона, но дозаявила защитника Кристиана Фолина и центрфорварда Денниса Расмуссена.

В семи матчах группового турнира сборная Швеции потерпела лишь одно поражение - в последнем матче уступила в овертайме команде США (3:4).

Сборная Латвии одержала пять побед подряд, чего нашим хоккеистам до сих пор не удавалось на чемпионатах мира. В последний раз Латвия играла в четвертьфинале в Копенгагене в 2018 году.