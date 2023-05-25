Немцы сенсационно выбили Швейцарию с чемпионата мира

США - Чехия

Сборная США обыграла национальную команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира и первой завоевала путёвку в полуфинал. Матч прошёл на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершился со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу американцев.

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато открыл счёт в матче, в середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс удвоил преимущество американской сборной, а на 10-й минуте третьего периода Каттер Готье установил окончательный счёт.

Американская сборная выиграла все восемь игр на турнире, продлив победную серию после семи побед подряд на групповом этапе.

Сборная США добралась до стадии 1/2 финала на третьем чемпионате мира подряд. В 2021 году команда выиграла бронзовые медали, а в 2022 году - уступила в матче за третье место.

Швейцария - Германия

В параллельном матче, который прошёл в "Арена Рига", сборная Германии сенсационно обыграла команду Швейцарии - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).