Немцы сенсационно выбили Швейцарию с чемпионата мира

Сборные США и Германии стали первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею - 2023.
США - Чехия
Сборная США обыграла национальную команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира и первой завоевала путёвку в полуфинал. Матч прошёл на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершился со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу американцев.
На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато открыл счёт в матче, в середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс удвоил преимущество американской сборной, а на 10-й минуте третьего периода Каттер Готье установил окончательный счёт.
Американская сборная выиграла все восемь игр на турнире, продлив победную серию после семи побед подряд на групповом этапе.
Сборная США добралась до стадии 1/2 финала на третьем чемпионате мира подряд. В 2021 году команда выиграла бронзовые медали, а в 2022 году - уступила в матче за третье место.
Швейцария - Германия
В параллельном матче, который прошёл в "Арена Рига", сборная Германии сенсационно обыграла команду Швейцарии - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).
На 7-й минуте первого периода Максимилиан Кастнер открыл счёт в матче, а в самом начале второго периода Йонас Зигенталер восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте второго периода Джон-Джейсон Петерка вновь вывел сборную Германии вперёд, а менее чем через минуту Нико Штурм сделал счёт 3:1.
Отметим, что сборная Швейцарии на групповом турнире одержала шесть побед в семи матчах и считалась одним из фаворитов турнира.
В общей сложности сборная Швейцарии проиграла четыре четвертьфинала подряд - на ЧМ-2023, ЧМ-2022, ЧМ-2021 и ЧМ-2019. ЧМ-2020 не проводился из-за коронавируса.
Сегодня пройдут ещё два четвертьфинальных матча - в 20:20 Канада скрестит клюшки с Финляндией, а Латвия сыграет со Швецией. За ходом этого поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.
Напомним, полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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