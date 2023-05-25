"Добро пожаловать в клуб!" Послы Швейцарии и Канады обсудили традицию латвийских любителей хоккея

Латвийские хоккейные болельщики поддерживают традицию и после исторической игры 23 мая возложили цветы к посольству Швейцарии в знак благодарности за отличную игру. Посол Швейцарии в Латвии прокомментировал это событие, на что также отреагировал его коллега из Канады.