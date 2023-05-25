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"Добро пожаловать в клуб!" Послы Швейцарии и Канады обсудили традицию латвийских любителей хоккея

rus.tvnet.lv
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Фото: SwissAmbRiga/"Twitter"

Латвийские хоккейные болельщики поддерживают традицию и после исторической игры 23 мая возложили цветы к посольству Швейцарии в знак благодарности за отличную игру. Посол Швейцарии в Латвии прокомментировал это событие, на что также отреагировал его коллега из Канады.

Посол Швейцарской Республики в Латвии Мартен Мишле написал в своём Twitter, что хоккейный матч между Швейцарией и Латвией был захватывающим дух.

"Поздравляю LHF. В этот вечер латвийская хоккейная команда сражалась, как львы с большим сердцем, при поддержке отличной публики в "Арене Рига"! ...и спасибо латвийским болельщикам за цветы".

Посол Канады в Латвии отреагировал на это сообщение очень лаконичным "Добро пожаловать в клуб, друг!", напомнив, что он также испытал эту традицию.

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