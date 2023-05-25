"Добро пожаловать в клуб!" Послы Швейцарии и Канады обсудили традицию латвийских любителей хоккея

Латвийские хоккейные болельщики поддерживают традицию и после исторической игры 23 мая возложили цветы к посольству Швейцарии в знак благодарности за отличную игру. Посол Швейцарии в Латвии прокомментировал это событие, на что также отреагировал его коллега из Канады.
Посол Швейцарской Республики в Латвии Мартен Мишле написал в своём Twitter, что хоккейный матч между Швейцарией и Латвией был захватывающим дух.
"Поздравляю LHF. В этот вечер латвийская хоккейная команда сражалась, как львы с большим сердцем, при поддержке отличной публики в "Арене Рига"! ...и спасибо латвийским болельщикам за цветы".
Absolutely breathtaking ice-hockey thriller tonight with #SUILAT #IIHFWorlds. Congratulations 🎈to @lhf_lv. #Latvia 🇱🇻 team fought like 🦁 with a big big ♥️, backed by incredible public in @ArenaRiga ! … and thanks to 🇱🇻 fans for the flowers 💐 pic.twitter.com/O1mLYh8h1a— Ambassador Martin Michelet🇨🇭 (@SwissAmbRiga) May 23, 2023
Посол Канады в Латвии отреагировал на это сообщение очень лаконичным "Добро пожаловать в клуб, друг!", напомнив, что он также испытал эту традицию.
Welcome to the club my friend! 🏒 💐— Kevin Rex 🍁 (@Kev_Rex) May 23, 2023
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