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ВИДЕО ⟩ Закулисье исторической победы Латвии над Чехией

rus.tvnet.lv
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Хоккеисты сборной Латвии
Хоккеисты сборной Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором показаны закулисные кадры исторической победы сборной Латвии над Чехией.

До этого чемпионата латвийской хоккейной команде не удавалось победить сборную Чехии. В прошлом году хоккейной команде U-20 удалось расколоть этот крепкий орешек, а взрослая сборная продолжала ждать эту историческую победу.

Латвия и Чехия встретились в третьем туре группового турнира, а победу латвийской сборной в овертайме принёс Оскар Батня - 4:3.

В сюжете IIHF видно, как латвийские хоккеисты готовятся к важному матчу, а также эмоции игроков во время и после самой игры.

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