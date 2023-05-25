ВИДЕО ⟩ Закулисье исторической победы Латвии над Чехией

До этого чемпионата латвийской хоккейной команде не удавалось победить сборную Чехии. В прошлом году хоккейной команде U-20 удалось расколоть этот крепкий орешек, а взрослая сборная продолжала ждать эту историческую победу.

Латвия и Чехия встретились в третьем туре группового турнира, а победу латвийской сборной в овертайме принёс Оскар Батня - 4:3.

В сюжете IIHF видно, как латвийские хоккеисты готовятся к важному матчу, а также эмоции игроков во время и после самой игры.