ВИДЕО ⟩ Закулисье исторической победы Латвии над Чехией

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором показаны закулисные кадры исторической победы сборной Латвии над Чехией.
До этого чемпионата латвийской хоккейной команде не удавалось победить сборную Чехии. В прошлом году хоккейной команде U-20 удалось расколоть этот крепкий орешек, а взрослая сборная продолжала ждать эту историческую победу.
Латвия и Чехия встретились в третьем туре группового турнира, а победу латвийской сборной в овертайме принёс Оскар Батня - 4:3.
В сюжете IIHF видно, как латвийские хоккеисты готовятся к важному матчу, а также эмоции игроков во время и после самой игры.
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