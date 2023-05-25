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Фанат получил билеты на финал Лиги Конференций за драку

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/Scanpix

Фанат "Вест Хэма" Крис Нолл, известный также по прозвищу Ноллси, стал главным героем полуфинальных матчей Лиги Конференций.

После поражения в ответном матче полуфинала Лиги Конференций (0:1) группа фанатов нидерландского "АЗ" напала на гостевой сектор болельщиков "Вест Хэма", где в том числе находились семьи и друзья футболистов английской команды.

Неизвестно, чем бы всё закончилось, не окажись на трибуне фаната "Вест Хэма", известного под псевдонимом Ноллси. Именно он, встав на лестнице, в одиночку отбивался от толпы фанатов "АЗ".

Вскоре, заметив, что семьям партнёров по команде угрожает опасность, в водоворот драки бросились и несколько футболистов "Вест Хэма", в частности, Майкл Антонио, Лукас Пакета и Флинн Даунс. В конце концов с помощью полиции потасовка была прекращена.

После игры Кноллси вернулся домой в Англию, где его по праву воспели, как настоящего героя.

Но и клуб про него не забыл.

"Я был на работе, и когда мне позвонили, чуть не заплакал. Это была сотрудница "Вест Хэма". Она сидела двумя рядами позади меня и видела, что произошло. Она сказала, что я был очень смелым и заслужил билет на финал", - рассказал счастливый Крис.

Теперь он поедет в Прагу, на финальный матч Лиги Конференций между "Вест Хэмом" и итальянской "Ромой".

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