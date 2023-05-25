Фанат получил билеты на финал Лиги Конференций за драку

После поражения в ответном матче полуфинала Лиги Конференций (0:1) группа фанатов нидерландского "АЗ" напала на гостевой сектор болельщиков "Вест Хэма", где в том числе находились семьи и друзья футболистов английской команды.

Неизвестно, чем бы всё закончилось, не окажись на трибуне фаната "Вест Хэма", известного под псевдонимом Ноллси. Именно он, встав на лестнице, в одиночку отбивался от толпы фанатов "АЗ".

2 West Ham fans managing to stop a mob of AZ Alkmaar fans from getting to the hospitality section where all the players families are seated👏👊 pic.twitter.com/7nKjXUbEvC — Football Away Days (@AwayDays_) May 19, 2023

Вскоре, заметив, что семьям партнёров по команде угрожает опасность, в водоворот драки бросились и несколько футболистов "Вест Хэма", в частности, Майкл Антонио, Лукас Пакета и Флинн Даунс. В конце концов с помощью полиции потасовка была прекращена.

После игры Кноллси вернулся домой в Англию, где его по праву воспели, как настоящего героя.

Knollsy is MASSIVE. Thanks for all the love ⚒️🙏🏻🫶🏻 pic.twitter.com/Dk6KcOpTBF — freddie bonfanti (@freddiebonfa) May 21, 2023

Но и клуб про него не забыл.

"Я был на работе, и когда мне позвонили, чуть не заплакал. Это была сотрудница "Вест Хэма". Она сидела двумя рядами позади меня и видела, что произошло. Она сказала, что я был очень смелым и заслужил билет на финал", - рассказал счастливый Крис.

Теперь он поедет в Прагу, на финальный матч Лиги Конференций между "Вест Хэмом" и итальянской "Ромой".