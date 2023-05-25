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ВИДЕО ⟩ Шведский теннисист вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

53-я ракетка мира шведский теннисист Микаэль Имер был дисквалифицирован по ходу матча второго круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Инцидент произошёл в 1/8 финала в матче против француза Артура Филса. При счёте 6:5 в пользу француза в первом сете Имер проиграл свою подачу и так расстроился, что вдребезги разбил свою ракетку о судейскую вышку. От ракетки в итоге осталась одна рукоятка, а в вышке образовалась дыра.

До этого Микаэль был недоволен тем, что судья отказался спуститься и проверить, как считал швед, аут соперника. Он долго спорил с арбитром, но ничего не добился.

Имер, который является 53-й ракеткой мира, в итоге был дисквалифицирован за своё поведение, а Филс вышел в четвертьфинал.

Возможно, ещё последуют другие санкции к игроку со стороны ATP.

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