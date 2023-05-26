Как устроить сад на балконе и что там можно растить?

"Чтобы урожай был хорошим и богатым, создайте условия, которые привлекут в ваш мини-сад опылителей. Полезно выделить в саду немного места для нектарных растений. Розмарин, лаванда, мята, мелисса, базилик, тимьян, шалфей - богатые нектаром растения, которые вы можете использовать и в вашем повседневном рационе", - советует М. Гуте.

Доступные решения для домашнего сада

Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус делится приемами, как оборудовать свой сад даже на небольшом балконе. Основное правило - использовать для этого всю высоту стен.

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"Если вы хотите разместить горшки с растениями на балконе, то не стоит ими занимать пол - так ваш "садик" займёт много места. Я бы рекомендовал использовать узкие уличные стеллажи, которые легко установить, так как на них можно разместить довольно много горшков и даже найти место для хранения инструментов. Для некоторых стеллажей есть даже специальные чехлы, которые создают эффект теплицы", - рассказывает Д. Римкус. Он добавляет, что прочные пластиковые ящики с крышками - незаменимые помощники для содержания инструментов в порядке.

Подставки для цветов - еще одно решение, которое поможет сэкономить место и красиво расставить ваши цветы и зелень. "Выбирая подставки, обратите внимание на функциональность - убедитесь, что выбранный вариант можно использовать и дома, и на улице, а при необходимости занести подставки на зиму домой. Если балкон совсем миниатюрный, то воспользуйтесь подвесными вариантами, например, на парапет балкона можно повесить ящики для цветов, которые не займут место, и там вы можете дать волю своему увлечению садоводством, высадив разные цветы и зелень", - говорит дизайнер. Д. Римкус добавляет, что декоративная теплица на балконе или дома - хороший вариант, когда рассаде необходимо тепло для прорастания, кроме того, она сделает дом более уютным. Обустраивая балкон, при обновлении и покупке новых атрибутов важно подумать о цветовой гамме, чтобы мебель подходила к уже имеющейся.

Наконец, как отмечает дизайнер интерьеров, выращивать мини-овощи и микрозелень можно, даже если дома нет открытого пространства. Крошечная теплица, которая помещается на подоконник или на рейку с крючками и контейнерами над кухонной столешницей, - отличное место для выращивания собственной зелени на кухне. Вы также можете использовать подвесные кашпо всего за несколько евро.