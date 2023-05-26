Как устроить сад на балконе и что там можно растить?

Нет ничего, что мы не могли бы вырастить в классическом маленьком саду - начиная с помидоров или сочной клубники и заканчивая небольшими ягодными кустами. Все это можно вырастить на балконе или террасе - нужно только знать, как правильно это сделать, чтобы наслаждаться урожаем овощей и ягодами на десерт - экологически чистыми и абсолютно свежими. Наши эксперты делятся советами и рекомендациями, которые помогут устроить личный городской сад у себя дома.
Прежде чем начинать обустраивать сад на балконе или террасе, энтузиаст садоводства и комнатных растений Майя Гуте советует оценить условия места, где будет находиться сад. В помещении овощи лучше всего будут расти в специальных гидропонных устройствах с лампами, которые будут способствовать фотосинтезу, а на балконе и террасе, где солнце светит хотя бы часть дня, зелень можно выращивать без дополнительного освещения, используя в качестве основы классическую почву. Весной в основном выращивают микрозелень, а летом - различные виды салата и других овощей, пользуясь обильным солнечным светом.
Также, по ее словам, при обустройстве сада нужно помнить о том, что растениям, как и другим живым организмам, необходимы питательные вещества, чтобы расти здоровыми и дать богатый урожай, поэтому тщательно подготовьте почвенную смесь. Поскольку растения в садах на террасах и балконах растут в цветочных горшках или специальных приподнятых каркасных грядках, количество питательных веществ для них ограничено. Поэтому недостаточно подготовить богатую почву только в начале - в течение сезона необходимо подкармливать растения подходящими для них удобрениями.
Галерея: Сад на балконе
Что сеять и выращивать?
"Различные виды салата и укроп можно сеять в течение всего теплого сезона. Поскольку это быстрорастущие растения, их можно подсеивать каждые несколько недель, при этом урожай будет расти не одновременно, а постепенно, и у вас регулярно в течение длительного времени будет свежая зелень. Редис, шпинат, листовой салат больше любят прохладу, поэтому их лучше сеять весной или даже перед наступлением осени", - говорит М. Гуте.
Можно выращивать различные овощи не только для того, чтобы получить урожай летом, но и осенью - особенно на балконе, где стена защищает растения от ветра и продлевает благоприятные условия и в осенний период. "В предыдущем сезоне мне удалось вырастить морковь и свеклу, которые я посеяла только в конце июля. Успешно вырос и зеленый горошек, посеянный в начале лета", - делится опытом М. Гуте.
Клубнику любители садовых и комнатных растений рекомендуют выращивать из рассады и выбирать сорта, которые будут плодоносить более одного раза за сезон - клубника может давать урожай в течение всего сезона до самых заморозков перед зимой. Также можно успешно выращивать землянику - сейчас доступны различные ее сорта с ягодами разного цвета, которые отлично подойдут для десертов и освежающих напитков на летних вечеринках.
Помидоры можно выращивать только из рассады. Самые урожайные и подходящие для балконов - помидоры черри, при этом они могут дать урожай даже больше, чем те, что выращиваются в теплицах. Им понравится расти и созревать на хорошо освещенных и солнечных балконах. Кроме помидоров, можно выращивать из семян огурцы, но помните, что им не нравится сильная жара на балконе, а еще они любят периодический полив в виде орошения. Если вы сможете обеспечить такие условия, то сможете насладиться плодами своего труда и урожаем.
"Чтобы урожай был хорошим и богатым, создайте условия, которые привлекут в ваш мини-сад опылителей. Полезно выделить в саду немного места для нектарных растений. Розмарин, лаванда, мята, мелисса, базилик, тимьян, шалфей - богатые нектаром растения, которые вы можете использовать и в вашем повседневном рационе", - советует М. Гуте.
Доступные решения для домашнего сада
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус делится приемами, как оборудовать свой сад даже на небольшом балконе. Основное правило - использовать для этого всю высоту стен.
"Если вы хотите разместить горшки с растениями на балконе, то не стоит ими занимать пол - так ваш "садик" займёт много места. Я бы рекомендовал использовать узкие уличные стеллажи, которые легко установить, так как на них можно разместить довольно много горшков и даже найти место для хранения инструментов. Для некоторых стеллажей есть даже специальные чехлы, которые создают эффект теплицы", - рассказывает Д. Римкус. Он добавляет, что прочные пластиковые ящики с крышками - незаменимые помощники для содержания инструментов в порядке.
Подставки для цветов - еще одно решение, которое поможет сэкономить место и красиво расставить ваши цветы и зелень. "Выбирая подставки, обратите внимание на функциональность - убедитесь, что выбранный вариант можно использовать и дома, и на улице, а при необходимости занести подставки на зиму домой. Если балкон совсем миниатюрный, то воспользуйтесь подвесными вариантами, например, на парапет балкона можно повесить ящики для цветов, которые не займут место, и там вы можете дать волю своему увлечению садоводством, высадив разные цветы и зелень", - говорит дизайнер. Д. Римкус добавляет, что декоративная теплица на балконе или дома - хороший вариант, когда рассаде необходимо тепло для прорастания, кроме того, она сделает дом более уютным. Обустраивая балкон, при обновлении и покупке новых атрибутов важно подумать о цветовой гамме, чтобы мебель подходила к уже имеющейся.
Наконец, как отмечает дизайнер интерьеров, выращивать мини-овощи и микрозелень можно, даже если дома нет открытого пространства. Крошечная теплица, которая помещается на подоконник или на рейку с крючками и контейнерами над кухонной столешницей, - отличное место для выращивания собственной зелени на кухне. Вы также можете использовать подвесные кашпо всего за несколько евро.
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