Ивана Вулета - лучшая легкоатлетка Балкан

Ивана является бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трёхкратной чемпионкой Европы в помещении (2015, 2017, 2019), победительницей Универсиады в Белграде, которая проходила в 2008 году, и двукратной чемпионкой мира в помещении (2018 и 2022).

Год назад сербская легкоатлетка Ивана Вулета взяла золото чемпионата Европы в прыжках в длину, показав результат 7,06 метра. Сербка уже выигрывала чемпионат Европы - в 2016 году она взяла золото в Амстердаме.

По итогам прошлого года представительница сборной Сербии была признана лучшей легкоатлеткой Балкан 2022 года. На своей странице в Instagram она поделилась фото с завоёванной наградой: "Спасибо, балканская семья. Это был ещё один незабываемый сезон", - написала спортсменка.