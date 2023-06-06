Реновация в Латвии. Так ли это выгодно на самом деле? Изучаем на примерах

"По-моему, это самое сложное. Ведь надо убедить всех жильцов, а всегда найдутся те, кто будет против", - сказал он.

Томс вспоминает, что было 2 или 3 квартиры, которые не захотели брать кредит. Люди сказали, что "у них и так нет денег и достаточно своих проблем". По его словам, во время всего процесса эти жильцы были недовольны, но увидев результат, что "дом стал красивым, они больше не жаловались".

Кроме того, именно на плечи такого активного жильца выпадает общение со строителями и остальными жителями дома. Например, предупредить жильцов о работах в квартирах в определенный день или напомнить, что сегодня не стоит оставлять машины около дома. При этом "никто ему не будет платить и спасибо не скажет. Наоборот, будут думать, что он что-то с этого "имеет себе в карман", - расстроенно добавляет Томс.

Шаг второй: Принять решение

Каспарс, активный житель дома на улице Дзелзавас, 90, рассказывает, что все начинается с того, что "надо собраться вместе и принять решение что-то делать с домом. Причем многие владельцы квартир сразу хотели знать, сколько энергии и денег они сэкономят после реконструкции".