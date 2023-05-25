Сборная Латвии в полуфинале чемпионата мира! Впервые в истории!

Сборная Латвии впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв в 1/4 финала команду Швеции.
Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
После более менее равного начала шведы перехватили инициативу, но безошибочно в воротах действовали вратари - Артур Шилов и Ларс Юханссон. Счёт на 13-й минуте встречи открыл Данс Лочмелис - Рихард Букартс из-за ворот сделал передачу на пятак, где самым шустрым оказался 19-летний латвийский нападающий. Для Лочмелиса этот гол стал первым на дебютном чемпионате мира.
Во втором периоде шведы полностью перехватили инициативу и на 10-й минуте смогли восстановить равновесие на табло. Они выиграли вбрасывание в чужой зоне, вывели Тимоти Лильегрена на свободный бросок, и тот точно отправил шайбу в правый верхний угол. Несколько минут спустя шведы могли выйти вперёд, но от пропущенного гола сборную Латвии спасла перекладина.
На 17-й минуте второго периода Мартиньш Дзиеркалс после свистка заехал по лицу Хампусу Линхольму, за что получил большой штраф (5+10) и удаление до конца встречи. До перерыва сборной Латвии удалось выстоять в численном меньшинстве, но статистика бросков по воротам во втором периоде была разительной - 13/1 в пользу шведов.
В третьем периоде сборная Швеции продолжала больше контролировать шайбу, но реализовать огромное количество своих моментов не смогла. В отличие от подопечных Харийса Витолиньша, которые дважды поразили ворота соперника.
На 6-й минуте Латвия вышла вперёд благодаря голу Микса Индрашиса, который получил шайбу на синей линии, обыграл Линхольма и филигранно нанёс бросок в левый нижний угол ворот. Окончательный счёт на 14-й минуте установил Янис Якс, реализовав численное большинство.
Таким образом, сборная Латвии впервые в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. В 1/2 финала латвийские хоккеисты встретятся с национальной командой Канады. Игра состоится 27 мая в Тампере. Начало в 14:20.
Ранее сборная Латвии ни разу не поднималась выше седьмого места на мировых первенствах. На ЧМ-2023 подопечные Харийса Витолиньша обеспечили себе как минимум 4-ю строчку.
Сборная Канады пробилась в полуфинал турнира, обыграв Финляндию - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Голами в составе победителей отметились Джек Куинн, Сэмми Бле, Майкл Карконе и Тайлер Тоффоли. У Финляндии единственный гол на счету Теэму Хартикайнена.
В другом полуфинале сборная США скрестит клюшки с командой Германии. Матч также пройдёт 27 мая в Тампере и начнётся в 20:20.
Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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