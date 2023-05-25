Сборная Латвии в полуфинале чемпионата мира! Впервые в истории!

В третьем периоде сборная Швеции продолжала больше контролировать шайбу, но реализовать огромное количество своих моментов не смогла. В отличие от подопечных Харийса Витолиньша, которые дважды поразили ворота соперника.

На 6-й минуте Латвия вышла вперёд благодаря голу Микса Индрашиса, который получил шайбу на синей линии, обыграл Линхольма и филигранно нанёс бросок в левый нижний угол ворот. Окончательный счёт на 14-й минуте установил Янис Якс, реализовав численное большинство.

Таким образом, сборная Латвии впервые в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. В 1/2 финала латвийские хоккеисты встретятся с национальной командой Канады. Игра состоится 27 мая в Тампере. Начало в 14:20.

Ранее сборная Латвии ни разу не поднималась выше седьмого места на мировых первенствах. На ЧМ-2023 подопечные Харийса Витолиньша обеспечили себе как минимум 4-ю строчку.

Сборная Канады пробилась в полуфинал турнира, обыграв Финляндию - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Голами в составе победителей отметились Джек Куинн, Сэмми Бле, Майкл Карконе и Тайлер Тоффоли. У Финляндии единственный гол на счету Теэму Хартикайнена.

В другом полуфинале сборная США скрестит клюшки с командой Германии. Матч также пройдёт 27 мая в Тампере и начнётся в 20:20.

Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

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