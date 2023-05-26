Фото и видео ⟩ "Спасибо за отличную игру!" - латвийские фанаты продолжают традицию у посольства Швеции

Сборная Латвии по хоккею с результатом 3:1 одолела команду Швеции, обеспечив себе место в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

У латвийских болельщиков в течение многих лет после больших побед образовалась традиция возлагать цветы к посольству страны проигравшей команды. На этот раз, как сообщает очевидец TVNET, у посольства Швеции было более 100 фанатов сборной Латвии.

Среди цветов была и записка на шведском языке, в которой говорится: "Спасибо за отличную игру". Кроме того, латвийские хоккейные болельщики также пели песни знаменитой шведской поп-группы ABBA.

Сборная Латвии в полуфинале Чемпионата мира в субботу, в 14:20, встретится со сборной Канады.