Фанаты хоккея из Латвии, как уже принято после крупных побед, отправились возложить цветы к посольству страны проигравшей команды.
Фото и видео ⟩ "Спасибо за отличную игру!" - латвийские фанаты продолжают традицию у посольства Швеции
Сборная Латвии по хоккею с результатом 3:1 одолела команду Швеции, обеспечив себе место в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
У латвийских болельщиков в течение многих лет после больших побед образовалась традиция возлагать цветы к посольству страны проигравшей команды. На этот раз, как сообщает очевидец TVNET, у посольства Швеции было более 100 фанатов сборной Латвии.
Среди цветов была и записка на шведском языке, в которой говорится: "Спасибо за отличную игру". Кроме того, латвийские хоккейные болельщики также пели песни знаменитой шведской поп-группы ABBA.
Сборная Латвии в полуфинале Чемпионата мира в субботу, в 14:20, встретится со сборной Канады.
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