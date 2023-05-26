ВИДЕО ⟩ Эмоции латвийских хоккеистов крупным планом

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала в своём аккаунте в TikTok видеоролик, в котором показаны первые мгновения после исторического успеха сборной Латвии.
Сборная Латвии в 1/4 финала обыграла команду Швеции со счётом 3:1, впервые в своей истории завоевав путёвку в полуфинал чемпионата мира.
Победа, конечно, была полна эмоций для латвийских любителей хоккея, но представленное IIHF видео показывает радость самих хоккеистов после выхода в полуфинал мирового первенства.
@iihfhockey A perfect ending for Latvia in Riga!🇱🇻🥳 #IIHFWorlds ♬ original sound - IIHFhockey
В 1/2 финала латвийские хоккеисты встретятся с национальной командой Канады. Игра состоится 27 мая в Тампере. Начало в 14:20.
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