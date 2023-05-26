Полуфинал ЧМ по хоккею: airBaltic ведет переговоры о дополнительных рейсах в Финляндию

Представители аirBaltic сообщают, что билеты на рейс в Тампере, запланированный на пятницу, 27 мая, распроданы.

"Сейчас мы обсуждаем возможные дополнительные рейсы", - сказали в авиакомпании, добавив, что информация будет предоставлена, как только она станет доступна авиакомпании.

Представители airBaltic отмечают, что билеты на рейсы в Хельсинки также активно раскупаются.

В четверг, 25 мая, мужская сборная Латвии по хоккею обыграла сборную Швеции в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, впервые в истории выйдя в полуфинал.

В полуфинале Латвии предстоит сразиться с Канадой, от которой они потерпели поражение в начале чемпионата. Борьбу за медали сборная Латвии проведет в выходные в финском Тампере.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic. Остальные 2,03% принадлежат предприятию Aircraft Leasing 1, принадлежащему, в свою очередь, финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тусену.