Полуфинал ЧМ по хоккею: airBaltic ведет переговоры о дополнительных рейсах в Финляндию

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic после выхода сборной Латвии по хоккею в полуфинал чемпионата мира, который пройдет в Тампере, ведет переговоры о возможных дополнительных рейсах в Финляндию, говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.
Представители аirBaltic сообщают, что билеты на рейс в Тампере, запланированный на пятницу, 27 мая, распроданы.
"Сейчас мы обсуждаем возможные дополнительные рейсы", - сказали в авиакомпании, добавив, что информация будет предоставлена, как только она станет доступна авиакомпании.
Представители airBaltic отмечают, что билеты на рейсы в Хельсинки также активно раскупаются.
В четверг, 25 мая, мужская сборная Латвии по хоккею обыграла сборную Швеции в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, впервые в истории выйдя в полуфинал.
В полуфинале Латвии предстоит сразиться с Канадой, от которой они потерпели поражение в начале чемпионата. Борьбу за медали сборная Латвии проведет в выходные в финском Тампере.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic. Остальные 2,03% принадлежат предприятию Aircraft Leasing 1, принадлежащему, в свою очередь, финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тусену.
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