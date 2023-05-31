“Не проплывай мимо” омега-3 также весной и летом

“Содержащиеся в рыбьем жире жирные кислоты омега-3 заботятся о здоровье нашего сердца, зрении и работе мозга, а также весь год поддерживают защитные силы организма от негативных условий окружающей среды. Отметим, что в Латвии рыба, к сожалению, не включается в ежедневный рацион в достаточном количестве, хотя и является богатым источником жирных кислот омега-3, кроме того, не всегда удается обеспечить рекомендуемую дозу омега-3, даже если мы едим рыбу хотя бы два раза в неделю. Поэтому даже весной и летом необходимо включать в рацион высококачественные омега-3, такие как Möller's, которые производятся из арктической трески, выловленной в чистых водах на севере Норвегии возле архипелагов островов Лофотены и Вестеролен. Масло печени трески издавна используется и в народной, и в традиционной медицине Северной Европы, поэтому оно уже давно входит и в состав пищевых добавок и является важной их частью, так как наиболее богато жирными кислотами омега-3”, – рассказывает Андрис Лиепиньш.

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