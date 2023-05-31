“Не проплывай мимо” омега-3 также весной и летом

С наступлением весны и приближением лета в тот момент, когда появляются сезонные фрукты, ягоды и овощи, мы стараемся получать витамины из свежих продуктов и откладываем прием пищевых добавок до осенне-зимнего сезона. Однако, как правило, ценных жирных кислот омега-3 люди не получают в достаточном количестве с пищей, поэтому качественные пищевые добавки омега-3 необходимо дополнительно принимать круглый год.
Лето – самое время продолжать укреплять иммунитет, заботиться о здоровье и употреблять также рыбий жир с высокой концентрацией омега-3. О том, что подразумевается под обозначением “омега-3”, как этот микроэлемент способствует здоровью сердца и работе мозга и, наконец, почему его рекомендуется употреблять также весной и летом, рассказывает Андрис Лиепиньш, специалист по медмаркетингу ООО “Orkla Care”.
“Содержащиеся в рыбьем жире жирные кислоты омега-3 заботятся о здоровье нашего сердца, зрении и работе мозга, а также весь год поддерживают защитные силы организма от негативных условий окружающей среды. Отметим, что в Латвии рыба, к сожалению, не включается в ежедневный рацион в достаточном количестве, хотя и является богатым источником жирных кислот омега-3, кроме того, не всегда удается обеспечить рекомендуемую дозу омега-3, даже если мы едим рыбу хотя бы два раза в неделю. Поэтому даже весной и летом необходимо включать в рацион высококачественные омега-3, такие как Möller's, которые производятся из арктической трески, выловленной в чистых водах на севере Норвегии возле архипелагов островов Лофотены и Вестеролен. Масло печени трески издавна используется и в народной, и в традиционной медицине Северной Европы, поэтому оно уже давно входит и в состав пищевых добавок и является важной их частью, так как наиболее богато жирными кислотами омега-3”, – рассказывает Андрис Лиепиньш.
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Начинай укреплять иммунитет уже летом
Укрепление иммунитета требует времени, поэтому уделять ему больше внимания нужно уже весной и летом, а не во время активного сезона вирусов в холодные месяцы года.
“Важно помнить, что содержащиеся в рыбьем жире жирные кислоты омега-3 заботятся о здоровье нашего сердца, зрении, работе мозга и поддерживают защитные силы организма против негативных условий окружающей среды. Богатым источником омега-3 является жирная рыба, такая как скумбрия, лосось, треска и другая морская рыба. Поскольку жители Латвии сравнительно редко включают перечисленные виды рыбы в свой ежедневный рацион, рекомендуется принимать высококачественные добавки с высокой концентрацией омега-3 в течение всего года”, – говорит Андрис Лиепиньш.
Рыбий жир важен для иммунитета и потому, что это естественный источник витамина D, которого из-за переменчивых погодных условий в Латвии нам не хватает даже в летний сезон. Чтобы обеспечить максимальную пользу своих продуктов для поддержания здоровья, жидкий рыбий жир Möller's изготавливается из печени трески, которая содержит натуральные витамины D и A, в свою очередь капсулы Möller's D Extra содержат витамин D в особенно высокой концентрации.
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Омега-3 – поддержка для деятельности мозга
Высокие способности концентрироваться и быстро ориентироваться в больших объемах информации важны для каждого из нас, независимо от возраста и рода занятий. Важной поддержкой для развития и поддержания функций мозга являются жирные кислоты омега-3, особенно жирная кислота DHA – важнейшая часть омега-3 для человеческого мозга и зрения.
Незаменимы для здоровья сердца
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний1, сердечно-сосудистые заболевания из года в год являются основной причиной смерти в Латвии, при этом от этих заболеваний страдают все более молодые люди. Здоровье сердца и хорошее самочувствие важны на всех этапах жизни. Андрис Лиепиньш отмечает, что жирные кислоты омега-3 помогают регулировать уровень холестерина в крови, поддерживать здоровье сосудов и нормальное кровяное давление, а также снижают уровень триглицеридов и предотвращают образование тромбов. Однако не любой рыбий жир содержит одинаковое количество омега-3. В ассортименте Möller's представлены продукты с различной концентрацией омега-3, чтобы каждый мог подобрать для себя оптимальный вариант в зависимости от образа жизни, состояния здоровья и физической активности.
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Сколько нужно принимать жирных кислот омега-3?
Рекомендуемая доза жирных кислот омега-3 для профилактики у взрослых составляет не менее 1 г омега-3 в день, из них 500 мг в сумме должны составлять EPS и DHS. Для детей рекомендуемое суточное потребление составляет 300 мг жирных кислот EPS и DHS.
Найди омега-3, которые отвечают потребностям твоего здоровья, вкусу и ценностям
Люди часто откладывают введение в свой образ жизни здоровых и сбалансированных привычек, включая прием витаминов и минеральных веществ. Именно поэтому, например, в ассортименте Möller’s имеется 16 различных продуктов с рыбьим жиром, отличающихся не только составом в зависимости от конкретных целей для здоровья, но и вкусом и формой. Продукты выпускаются в форме жидкого рыбьего жира, в капсулах, которые не имеют послевкусия и идеально подходят тем, кто спешит, а также в форме желейных рыбок с четырьмя великолепными вкусами, чтобы каждый мог выбрать свой любимый.
Безусловно, важны не только вкус, состав и форма, но и качество. Продукция Möller’s в процессе производства проходит тщательную очистку в несколько этапов. В ходе этого процесса проводится до восьми проверок качества, поскольку условия очистки Möller’s намного строже, чем установленные органами Европейского союза.
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА! ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.
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(1.) https://www.spkc.gov.lv/lv/media/18444/download?attachment